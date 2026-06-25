$!Avanza camión durante descarga, trabajador salta y termina lesionado en Saltillo

Un hombre resultó lesionado la mañana de este jueves luego de un incidente registrado en el cruce de la calle Doctores y la Calzada Francisco I. Madero, en la colonia El Mirador, en Saltillo.

De acuerdo con testigos del accidente, el afectado se encontraba sobre la plataforma de un camión materialista descargando grava cuando la unidad comenzó a avanzar al liberarse el freno.