Avanza camión durante descarga, trabajador salta y termina lesionado en Saltillo
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El incidente ocurrió mientras se realizaban labores de descarga de material, lo que generó la movilización de personal de emergencia en la colonia El Mirador
Un hombre resultó lesionado la mañana de este jueves luego de un incidente registrado en el cruce de la calle Doctores y la Calzada Francisco I. Madero, en la colonia El Mirador, en Saltillo.
De acuerdo con testigos del accidente, el afectado se encontraba sobre la plataforma de un camión materialista descargando grava cuando la unidad comenzó a avanzar al liberarse el freno.
Al percatarse del movimiento del vehículo, el trabajador, identificado como Juan Carlos ¨N¨, de 45 años de edad, decidió saltar para evitar mayores riesgos; sin embargo, durante la maniobra sufrió lesiones en una pierna y en el brazo izquierdo.
Testigos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, por lo que personal de la Secretaría de Salud acudió al lugar para brindarle atención prehospitalaria.
Tras ser valorado en el sitio, el lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y descartar complicaciones derivadas de las heridas sufridas en el accidente.