Llega sin vida mujer a estación de Bomberos tras traslado de emergencia en Derramadero

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    Llega sin vida mujer a estación de Bomberos tras traslado de emergencia en Derramadero
    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a la estación de Bomberos de Derramadero tras confirmarse el fallecimiento de una mujer que había sido trasladada en un vehículo particular por sus familiares. ULISES MARTÍNEZ

La mujer padecía diversas enfermedades, entre ellas hemorragias, asma y anemia, lo que habría complicado su estado de salud previo al traslado

La mañana de este jueves, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron a las instalaciones de la estación de Bomberos de Derramadero para tomar conocimiento del fallecimiento de una mujer que fue trasladada al lugar por sus familiares a bordo de un vehículo particular, en Saltillo.

La persona fue identificada como Irene ¨N¨, de 45 años de edad, quien de acuerdo con la información recabada se encontraba inconsciente en su domicilio cuando fue localizada por su hijo, quien llamó a su padre para informarle que no respondía. Posteriormente, el esposo arribó al lugar tras regresar de trabajar.

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$!La camioneta Honda BR-V en la que fue llevada la mujer arribó de emergencia a las instalaciones de Bomberos de Derramadero, donde se solicitó apoyo médico ante su estado crítico.
La camioneta Honda BR-V en la que fue llevada la mujer arribó de emergencia a las instalaciones de Bomberos de Derramadero, donde se solicitó apoyo médico ante su estado crítico. ULISES MARTÍNEZ

El hombre señaló que al llegar a la vivienda observó que su esposa no respondía, por lo que solicitó apoyo a una vecina para auxiliarla. Posteriormente, la subieron a una camioneta Honda BR-V, para trasladarla de inmediato a la estación de bomberos.

Durante el trayecto y ante la urgencia de la situación, los familiares buscaron que la mujer recibiera atención médica. El esposo indicó que Irene padecía hemorragias, asma y anemia, por lo que se encontraba delicada de salud.

$!Familiares de la mujer relataron que fue localizada inconsciente en su domicilio, por lo que decidieron trasladarla de inmediato en busca de atención médica urgente.
Familiares de la mujer relataron que fue localizada inconsciente en su domicilio, por lo que decidieron trasladarla de inmediato en busca de atención médica urgente. ULISES MARTÍNEZ

Al arribar a la estación de Bomberos de Derramadero, los socorristas realizaron una valoración de la paciente y, tras la revisión correspondiente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Luego de la confirmación del deceso, el personal de Bomberos dio aviso a las autoridades ministeriales, por lo que agentes de investigación acudieron al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo para los procedimientos de ley.

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