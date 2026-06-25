Llega sin vida mujer a estación de Bomberos tras traslado de emergencia en Derramadero

La mañana de este jueves, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron a las instalaciones de la estación de Bomberos de Derramadero para tomar conocimiento del fallecimiento de una mujer que fue trasladada al lugar por sus familiares a bordo de un vehículo particular, en Saltillo. La persona fue identificada como Irene ¨N¨, de 45 años de edad, quien de acuerdo con la información recabada se encontraba inconsciente en su domicilio cuando fue localizada por su hijo, quien llamó a su padre para informarle que no respondía. Posteriormente, el esposo arribó al lugar tras regresar de trabajar.

El hombre señaló que al llegar a la vivienda observó que su esposa no respondía, por lo que solicitó apoyo a una vecina para auxiliarla. Posteriormente, la subieron a una camioneta Honda BR-V, para trasladarla de inmediato a la estación de bomberos. Durante el trayecto y ante la urgencia de la situación, los familiares buscaron que la mujer recibiera atención médica. El esposo indicó que Irene padecía hemorragias, asma y anemia, por lo que se encontraba delicada de salud.

Al arribar a la estación de Bomberos de Derramadero, los socorristas realizaron una valoración de la paciente y, tras la revisión correspondiente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Luego de la confirmación del deceso, el personal de Bomberos dio aviso a las autoridades ministeriales, por lo que agentes de investigación acudieron al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo para los procedimientos de ley.