Taxi derriba a menor motociclista, en Saltillo
El conductor le quitó el derecho de paso al motociclista, en la colonia herradura.
Un joven que viajaba a bordo de su motocicleta fue derribado de la misma la noche de este lunes sobre el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia La Herradura.
Al lugar acudió una ambulancia de la Secretaría de Salud para atender al afectado, de una edad aproximada de entre 14 y 16 años. Como segundo vehículo participante aparece un Chevrolet Aveo color blanco, del servicio de taxi.
Este automóvil circulaba de oriente a poniente y, al incorporarse a la calle Charro, le quitó el derecho de paso al motociclista. El propio afectado fue atendido por paramédicos y no requirió traslado a un hospital.