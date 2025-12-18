Avanza construcción del paso a desnivel ‘La Angostura’ en la Saltillo-Derramadero

Saltillo
/ 18 diciembre 2025
    Avanza construcción del paso a desnivel ‘La Angostura’ en la Saltillo-Derramadero
    La obra se ubica en el kilómetro 341+600, como parte de la ampliación del tramo Saltillo–Derramadero. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Buscan mejorar la seguridad y conectividad de comunidades rurales y trabajadores de la zona industrial.

El Gobierno del Estado ejecuta la construcción del paso superior “La Angostura” en el kilómetro 341+600 de la carretera Saltillo-Zacatecas, como parte de la ampliación del tramo Saltillo-Derramadero.

Miguel Ángel Algara Acosta, Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, detalló que la obra contará con una sección de 23 metros de ancho para alojar cuatro carriles, dos por cada sentido.

“La estructura del paso está formada por 2 accesos de tierra armada con una longitud sumada de 700 m y un puente de 90 m de longitud dividido en 3 claros”, explicó el funcionario estatal.

$!La obra se ejecuta en dos etapas para mantener la circulación y se prevé concluirla a finales de mayo.
La obra se ejecuta en dos etapas para mantener la circulación y se prevé concluirla a finales de mayo. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

El proyecto incluye losas de 20 centímetros de espesor y 42 trabes apoyadas en elementos de concreto reforzado, garantizando la durabilidad de esta infraestructura clave para el tránsito de carga y personal.

$!El paso superior permitirá cruces e incorporaciones seguras para habitantes del ejido La Angostura y la colonia Eulalio Gutiérrez.
El paso superior permitirá cruces e incorporaciones seguras para habitantes del ejido La Angostura y la colonia Eulalio Gutiérrez. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Según Algara Acosta, este paso a desnivel “permitirá el cruce e incorporación de manera segura a la carretera para las comunidades de ejido La Angostura y colonia Eulalio Gutiérrez”.

Para cumplir este objetivo, se construirán dos calles laterales de baja velocidad y dos carriles de circulación que facilitarán el acceso directo de los habitantes a sus comunidades sin riesgo.

Actualmente, los trabajos se desarrollan en dos etapas estratégicas que permiten mantener la circulación de vehículos en la zona, minimizando las afectaciones a los usuarios que diariamente transitan hacia Derramadero.

Por otro lado, el Secretario de Infraestructura confirmó que se mantiene el ritmo de trabajo con la intención de que la obra “quede concluida para finales del mes de mayo”.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

