Avanza construcción del paso a desnivel ‘La Angostura’ en la Saltillo-Derramadero

El Gobierno del Estado ejecuta la construcción del paso superior “La Angostura” en el kilómetro 341+600 de la carretera Saltillo-Zacatecas, como parte de la ampliación del tramo Saltillo-Derramadero.

Miguel Ángel Algara Acosta, Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, detalló que la obra contará con una sección de 23 metros de ancho para alojar cuatro carriles, dos por cada sentido.

“La estructura del paso está formada por 2 accesos de tierra armada con una longitud sumada de 700 m y un puente de 90 m de longitud dividido en 3 claros”, explicó el funcionario estatal.