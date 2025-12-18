Avanza construcción del paso a desnivel ‘La Angostura’ en la Saltillo-Derramadero
COMPARTIR
TEMAS
Buscan mejorar la seguridad y conectividad de comunidades rurales y trabajadores de la zona industrial.
El Gobierno del Estado ejecuta la construcción del paso superior “La Angostura” en el kilómetro 341+600 de la carretera Saltillo-Zacatecas, como parte de la ampliación del tramo Saltillo-Derramadero.
Miguel Ángel Algara Acosta, Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, detalló que la obra contará con una sección de 23 metros de ancho para alojar cuatro carriles, dos por cada sentido.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: quedan varadas 30 personas en vuelo al AIFA; exigen a VivaAerobús que no se repita
“La estructura del paso está formada por 2 accesos de tierra armada con una longitud sumada de 700 m y un puente de 90 m de longitud dividido en 3 claros”, explicó el funcionario estatal.
El proyecto incluye losas de 20 centímetros de espesor y 42 trabes apoyadas en elementos de concreto reforzado, garantizando la durabilidad de esta infraestructura clave para el tránsito de carga y personal.
Según Algara Acosta, este paso a desnivel “permitirá el cruce e incorporación de manera segura a la carretera para las comunidades de ejido La Angostura y colonia Eulalio Gutiérrez”.
Para cumplir este objetivo, se construirán dos calles laterales de baja velocidad y dos carriles de circulación que facilitarán el acceso directo de los habitantes a sus comunidades sin riesgo.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo entrega Premio al Mérito Deportivo 2025; continuarán los apoyos a deportistas en 2026
Actualmente, los trabajos se desarrollan en dos etapas estratégicas que permiten mantener la circulación de vehículos en la zona, minimizando las afectaciones a los usuarios que diariamente transitan hacia Derramadero.
Por otro lado, el Secretario de Infraestructura confirmó que se mantiene el ritmo de trabajo con la intención de que la obra “quede concluida para finales del mes de mayo”.