Avanza el programa permanente de bacheo en Saltillo, van más de 53 mil reparados

Saltillo
/ 3 noviembre 2025
    El programa ha cubierto una superficie de casi 67 mil metros cuadrados y alcanzado más de 500 colonias. FOTO: CORTESÍA

En la ejecución participan la Dirección de Infraestructura y Obra Pública y la Dirección de Distrito Centro

Como parte de las acciones permanentes para mejorar la infraestructura urbana, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, mantiene de forma constante el programa de bacheo en toda la ciudad, así como trabajos de rehabilitación de banquetas en el Centro Histórico.

Las labores, explicó el edil, se realizan en coordinación entre la Dirección de Infraestructura y Obra Pública y la Dirección de Distrito Centro, con el propósito de fortalecer la movilidad, la seguridad y la imagen urbana.

“Con el apoyo solidario del gobernador Manolo Jiménez Salinas, todos los días trabajamos para ofrecer una mejor ciudad a nuestra gente. Los programas de bacheo y las acciones que emprendemos en el Centro Histórico son muy importantes en esa encomienda”, destacó el alcalde Díaz González.

De acuerdo con los reportes oficiales, más de 53 mil baches han sido atendidos en todos los sectores de Saltillo, tanto en el interior de las colonias como en las principales vialidades, cubriendo una superficie total de casi 67 mil metros cuadrados. Las cuadrillas municipales han llegado a más de 500 colonias, lo que refleja el carácter integral del programa de mantenimiento vial.

$!El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene de forma permanente el programa de bacheo en toda la ciudad.
El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene de forma permanente el programa de bacheo en toda la ciudad. FOTO: CORTESÍA

Paralelamente, la rehabilitación de banquetas avanza en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad. La Dirección de Distrito Centro informó que ya se han intervenido tramos de aceras en calles como Juan Aldama, Manuel Pérez Treviño y Guadalupe Victoria, entre Ignacio Allende y Álvaro Obregón; así como en Nicolás Bravo, entre Juan Aldama y Adalberto E. Guillén, además de la Calzada Madero, a la altura de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad.

$!También se realizan acciones de rehabilitación de banquetas en el Centro Histórico.
También se realizan acciones de rehabilitación de banquetas en el Centro Histórico. FOTO: CORTESÍA

Estos trabajos incluyen la reparación de registros, en coordinación con empresas de servicios, además de la colocación y sustitución de piso chino, la rehabilitación de líneas podotáctiles y la instalación de bolardos, acciones que buscan mejorar la seguridad y accesibilidad peatonal.

El municipio informó que las labores continuarán de forma permanente y se complementan con otros programas como “Aquí Andamos”, “Colonias al 100” y “Activa tu Parque”, con los cuales el Gobierno de Saltillo refuerza su compromiso de mantener una ciudad limpia, ordenada y en constante mejora para beneficio de todos sus habitantes.

