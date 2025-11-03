Avanza el programa permanente de bacheo en Saltillo, van más de 53 mil reparados

Como parte de las acciones permanentes para mejorar la infraestructura urbana, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, mantiene de forma constante el programa de bacheo en toda la ciudad, así como trabajos de rehabilitación de banquetas en el Centro Histórico.

Las labores, explicó el edil, se realizan en coordinación entre la Dirección de Infraestructura y Obra Pública y la Dirección de Distrito Centro, con el propósito de fortalecer la movilidad, la seguridad y la imagen urbana.

“Con el apoyo solidario del gobernador Manolo Jiménez Salinas, todos los días trabajamos para ofrecer una mejor ciudad a nuestra gente. Los programas de bacheo y las acciones que emprendemos en el Centro Histórico son muy importantes en esa encomienda”, destacó el alcalde Díaz González.

De acuerdo con los reportes oficiales, más de 53 mil baches han sido atendidos en todos los sectores de Saltillo, tanto en el interior de las colonias como en las principales vialidades, cubriendo una superficie total de casi 67 mil metros cuadrados. Las cuadrillas municipales han llegado a más de 500 colonias, lo que refleja el carácter integral del programa de mantenimiento vial.