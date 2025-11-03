Saltillo: Permisos para apps de transporte aumentan en los últimos años, van más de 2 mil

Con el paso de los últimos años, VANGUARDIA ha documentado los cambios que ha experimentando el servicio de transporte público colectivo en Saltillo. El mes pasado, este medio reportó que la ciudad perdió el 69 por ciento de sus camiones entre 2010 y 2015, y el servicio de taxi ha pasado por un escenario similar.

El entonces Instituto Municipal de Transporte (IMT), ahora Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) anunció que en 2022 había 7 mil concesiones de taxi, de las cuales solo estaban activas 6 mil 500.

Una solicitud de información promovida por VANGUARDIA, reveló que en septiembre del 2025 existen 7 mil 46 concesiones de taxi en la capital coahuilense.

Víctor de la Rosa Molina, director del IMMUS, expuso que a pesar de que el número de concesiones se ha mantenido en las mismas 7 mil, la cantidad de activas se ha reducido a aproximadamente 5 mil.

MOVILIDAD POR APLICACIÓNES

Mientras la cantidad de concesiones aprobadas y utilizadas se ha estancado y se ha reducido en los últimos años, la cantidad de permisos para la operación de taxis de aplicación ha aumentado.

Otra solicitud de información promovida por este medio ante la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM), expuso que los permisos comenzaron a darse en 2019, año en el que se registró uno solo.

En 2020 no se otorgaron permisos; en 2021 la cifra subió a 4, en 2022 a 19, en 2023 a 10, mientras que en 2024 se registraron 783 y, hasta el momento, en 2025 suman mil 190, alcanzando un total acumulado de 2 mil 007 permisos.

Los datos de la cantidad de operadores que trabajan en Saltillo para las aplicaciones DiDi e InDrive -las más comunes en la ciudad- también fueron solicitados sin obtener información detallada.

DiDi expuso que a nivel nacional, la empresa “ha invertido 30 millones de pesos en 2025 para maximizar los beneficios de su servicio Express y Pon tu Precio, que desde su llegada a Saltillo en 2019, busca facilitar la vida de las personas que necesitan desplazarse y para quienes buscan generar ganancias flexibles”.

Detalla la plataforma que la inversión se ha hecho con el fin de que los conductores puedan obtener mayores ganancias al recibir más solicitudes de viajes a través de la app.

También exponen que buscan que los conductores apliquen a promociones especiales, que incluyen un 8 por ciento de tarifa de servicio por uso de la app, y un programa de recompensas que multiplica sus ganancias hasta el doble generadas por cada viaje completado.

“Además de estas ganancias, los conductores están respaldados por un ecosistema de seguridad mucho más robusto que el de otras aplicaciones que existen en Saltillo, con herramientas de seguridad adaptadas a las necesidades locales y basadas en la Inteligencia Artificial (IA), para la seguridad de todas y todos los usuarios”, expuso DiDi en respuesta a VANGUARDIA.

Por su parte, InDrive informó que “la tasa de crecimiento de descargas en la región fue de 200 por ciento” entre 2024 y 2025. Además aseguraron que los conductores en promedio aumentan sus ingresos en 33 por ciento gracias a la posibilidad de aceptar o rechazar viajes sin penalizaciones.