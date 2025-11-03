Saltillo: Permisos para apps de transporte aumentan en los últimos años, van más de 2 mil
Por otro lado, el servicio de taxis busca impulsar la modernización para competir, informa el IMMUS
Con el paso de los últimos años, VANGUARDIA ha documentado los cambios que ha experimentando el servicio de transporte público colectivo en Saltillo. El mes pasado, este medio reportó que la ciudad perdió el 69 por ciento de sus camiones entre 2010 y 2015, y el servicio de taxi ha pasado por un escenario similar.
El entonces Instituto Municipal de Transporte (IMT), ahora Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) anunció que en 2022 había 7 mil concesiones de taxi, de las cuales solo estaban activas 6 mil 500.
Una solicitud de información promovida por VANGUARDIA, reveló que en septiembre del 2025 existen 7 mil 46 concesiones de taxi en la capital coahuilense.
Víctor de la Rosa Molina, director del IMMUS, expuso que a pesar de que el número de concesiones se ha mantenido en las mismas 7 mil, la cantidad de activas se ha reducido a aproximadamente 5 mil.
MOVILIDAD POR APLICACIÓNES
Mientras la cantidad de concesiones aprobadas y utilizadas se ha estancado y se ha reducido en los últimos años, la cantidad de permisos para la operación de taxis de aplicación ha aumentado.
Otra solicitud de información promovida por este medio ante la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM), expuso que los permisos comenzaron a darse en 2019, año en el que se registró uno solo.
En 2020 no se otorgaron permisos; en 2021 la cifra subió a 4, en 2022 a 19, en 2023 a 10, mientras que en 2024 se registraron 783 y, hasta el momento, en 2025 suman mil 190, alcanzando un total acumulado de 2 mil 007 permisos.
Los datos de la cantidad de operadores que trabajan en Saltillo para las aplicaciones DiDi e InDrive -las más comunes en la ciudad- también fueron solicitados sin obtener información detallada.
DiDi expuso que a nivel nacional, la empresa “ha invertido 30 millones de pesos en 2025 para maximizar los beneficios de su servicio Express y Pon tu Precio, que desde su llegada a Saltillo en 2019, busca facilitar la vida de las personas que necesitan desplazarse y para quienes buscan generar ganancias flexibles”.
Detalla la plataforma que la inversión se ha hecho con el fin de que los conductores puedan obtener mayores ganancias al recibir más solicitudes de viajes a través de la app.
También exponen que buscan que los conductores apliquen a promociones especiales, que incluyen un 8 por ciento de tarifa de servicio por uso de la app, y un programa de recompensas que multiplica sus ganancias hasta el doble generadas por cada viaje completado.
“Además de estas ganancias, los conductores están respaldados por un ecosistema de seguridad mucho más robusto que el de otras aplicaciones que existen en Saltillo, con herramientas de seguridad adaptadas a las necesidades locales y basadas en la Inteligencia Artificial (IA), para la seguridad de todas y todos los usuarios”, expuso DiDi en respuesta a VANGUARDIA.
Por su parte, InDrive informó que “la tasa de crecimiento de descargas en la región fue de 200 por ciento” entre 2024 y 2025. Además aseguraron que los conductores en promedio aumentan sus ingresos en 33 por ciento gracias a la posibilidad de aceptar o rechazar viajes sin penalizaciones.
“Hemos implementado un sistema de protección integral que comienza con nuestros conductores: el 100 por ciento de los nuevos perfiles pasan por un riguroso proceso de revisión de historial en colaboración con Truora, un filtro que garantiza que solo los aspirantes más confiables lleguen al volante”, aseguró la aplicación.
También informó que ha implementado herramientas como el Botón de Emergencia, la opción de compartir el viaje en tiempo real con contactos de confianza y las llamadas seguras por IP que protegen la privacidad.
“Adicionalmente, contamos con tecnología de monitoreo inteligente durante el trayecto, alertas proactivas sobre zonas de riesgo y verificaciones fotográficas periódicas a conductores, para asegurar que la comunidad se mantenga segura y confiable en todo momento”, detalló la aplicación.
‘PREFIERO DEJAR DE TRABAJAR QUE PAGAR OTROS 30 MIL’
A pesar del auge que tuvieron las aplicaciones de transporte en los últimos años, no todo ha sido color de rosa para los conductores de estas plataformas, pues se enfrentan a papelería y permisos que complican su labor.
Juan Emilio Rangel, conductor de la plataforma DiDi, expuso que el mes pasado tuvo que pagar una multa de cerca de 30 mil pesos -recibo del que VANGUARDIA tiene copia- luego de que en un retén sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza le retuvieran su vehículo al tratarse de un modelo 2019.
“A ellos (los taxistas concesionados) no les pidan ese tarjetón extra o ese permiso extra de permiso de plataformas. Es una pelea porque pues ellos traen Tsurus o carros así medio feitos, a nosotros se nos pidió que del 2020 para arriba, a los del 2019 no los dejan trabajar, cuando en Didi van en el 2018. Me quitaron el carro, la multa me fue como de 30 mil bolas, más el corralón, más el arrastre, fueron como otros 3 mil 500 de las grúas”, narró Rangel.
Aseguró que la multa ha pasado a prácticamente dejarlo desempleado, pues no quiere arriesgarse de nuevo a ser multado y volver a pagar otros 30 mil pesos, por lo que ahora busca vender su carro 2019 para posteriormente intentar comprar alguno que sea modelo 2022.
Aunado a la revisión del modelo del vehículo, en los retenes también se verifica que el conductor cuente con una licencia de conducir específica para redes de transporte, que es más cara que la licencia de vehículo particular.
Tramitar por primera vez una licencia de automóvil particular por dos años tiene un costo ante la Administración Fiscal General de Coahuila de 997 pesos con posibilidad de descuento de hasta 505 pesos. Renovarla tiene un costo de 898 pesos por otros dos años.
En cambio sacar por primera vez la de “redes de transporte” cuesta mil 374 pesos sin posibilidad de descuento, mientras que la renovación por el mismo periodo cuesta mil 275 pesos.
ARANCELES IMPACTAN A VIAJES
Rangel también narró que este año la demanda de viajes ha bajado considerablemente ante los despidos que se han presentado en las empresas automotrices, derivados a su vez de la incertidumbre en las inversiones por los aranceles de Estados Unidos.
“Antes un viaje te podía salir a las 5 de la mañana y era de 250 o 300 pesos y había mucha demanda porque había muchas personas que se pasaban la hora del camión y tenían que agarrar DiDi. Antes como en una hora se lograba sacar hasta 350 o 400 pesos. Ahorita ya no costea irte a las plantas porque es un viaje de a lo mejor 200 pesos que ya no te reditúa nada porque es ir y bajar y regresar regreses sin alguna carrera”, narró.
En ese sentido agregó que mientras que antes los turnos comenzaban a las 5 de la mañana para llevar a los trabajadores a las plantas, actualmente hay que esperarse hasta las 7:00 para llevar a los “Godinez” o a los estudiantes.
TAXIS CAMINARÁN HACIA UNA APLICACIÓN
De la Rosa apuntó que se busca que los taxis concesionados transiten a una aplicación móvil que permita que compitan de manera similar a los taxis de aplicación.
“Hemos platicado con la gente de las organizaciones y lo que queremos es brincar hacia el desarrollo de aplicaciones. Es un tema que en el próximo año tendremos que estar resolviendo sin pruebas”, concluyó.