Avanza en Saltillo programa de rehabilitación de calles; reparan calles en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el programa integral de rehabilitación de calles y vialidades continúa avanzando en distintos sectores de la ciudad, con trabajos enfocados en atender pavimento deteriorado tanto en colonias como en avenidas principales.

El edil destacó que, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal municipal realiza labores en el sur, oriente, poniente, norte y centro de la capital coahuilense, mediante el uso de maquinaria moderna y el trabajo de 17 cuadrillas especializadas.

TE PUEDE INTERESAR: Participa Saltillo 2026: invitan a estudiantes a proponer y votar obras con recursos del predial

A través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, recientemente se llevaron a cabo acciones de rehabilitación en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio, al poniente de la ciudad. En este sector se intervinieron las calles Juana de Asbaje, Julieta Pérez y Diana Laura Riojas, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir riesgos para peatones y automovilistas.

El alcalde señaló que se busca mantener un programa permanente de mantenimiento con base en la planeación y en la atención directa de reportes ciudadanos, que pueden realizarse mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”.