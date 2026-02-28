Avanza en Saltillo programa de rehabilitación de calles; reparan calles en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 28 febrero 2026
    Avanza en Saltillo programa de rehabilitación de calles; reparan calles en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio
    El programa busca mejorar la movilidad y reducir riesgos viales. CORTESÍA

Se intervienen vialidades dañadas con apoyo de maquinaria moderna y 17 cuadrillas especializadas

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el programa integral de rehabilitación de calles y vialidades continúa avanzando en distintos sectores de la ciudad, con trabajos enfocados en atender pavimento deteriorado tanto en colonias como en avenidas principales.

El edil destacó que, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal municipal realiza labores en el sur, oriente, poniente, norte y centro de la capital coahuilense, mediante el uso de maquinaria moderna y el trabajo de 17 cuadrillas especializadas.

TE PUEDE INTERESAR: Participa Saltillo 2026: invitan a estudiantes a proponer y votar obras con recursos del predial

A través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, recientemente se llevaron a cabo acciones de rehabilitación en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio, al poniente de la ciudad. En este sector se intervinieron las calles Juana de Asbaje, Julieta Pérez y Diana Laura Riojas, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir riesgos para peatones y automovilistas.

El alcalde señaló que se busca mantener un programa permanente de mantenimiento con base en la planeación y en la atención directa de reportes ciudadanos, que pueden realizarse mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”.

$!También se realizan labores en bulevares clave
También se realizan labores en bulevares clave CORTESÍA

De manera simultánea, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos sobre la calle Luis Gutiérrez, en la Zona Centro, específicamente en el tramo entre la calzada Emilio Carranza y Álvaro Obregón, donde se repararon hundimientos ocasionados por el alto flujo vehicular.

También se reportaron labores de rehabilitación en la calle José María La Fragua, entre Ramón Corona y Presidente Cárdenas.

Además, el Ayuntamiento lleva a cabo trabajos de reparación y reposición de carpeta asfáltica en vialidades principales mediante maquinaria especializada a base de calor.

En el sector sur, brigadas trabajan en el bulevar Antonio Cárdenas, en el tramo comprendido entre Emilio Arizpe de la Maza y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo intensifica limpieza de arroyos y espacios públicos en colonias y bulevares

De forma paralela, continúan labores en los carriles centrales y laterales del bulevar Venustiano Carranza, donde también se realiza sellado de grietas como parte del mantenimiento preventivo.

Asimismo, se han intervenido avenidas estratégicas como los bulevares Isidro López Zertuche, Nazario S. Ortiz Garza, Eulalio Gutiérrez Treviño, Mirasierra, Fundadores y Francisco Coss.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de fortalecer la infraestructura urbana y ofrecer vialidades más seguras y funcionales para las y los saltillenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Calles
Vialidad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?

¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?
Una toma amistosa

Una toma amistosa
El presidente estadounidense, Donald Trump, gesticula durante su asistencia a la “Ceremonia de Conmemoración de las Familias Ángeles” en la Casa Blanca.

Las inestables negociaciones de Trump
true

POLITICÓN: De los 4 regidores de Saltillo que van por diputación, uno tiene asegurada derrota
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, posa con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el día de sorteo en qué se definirán los grupos de la contienda mundialista 2026.

¿Afectará la muerte del Mencho los partidos del Mundial en México?
Testigos confirmaron que la víctima fue agredida en dos momentos distintos, siendo el segundo impacto el que lo dejó inconsciente y provocó su fallecimiento días después.

Homicidio en el bar Rabbit de Saltillo: Dos agresiones marcaron el destino fatal de Juan Carlos
true

AHMSA: El futuro se ha tornado sombrío en extremo
Se suspendieron los vuelos que entraban y salían de Puerto Vallarta y Guadalajara.

¿Es seguro viajar a México en este momento?