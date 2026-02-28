Avanza en Saltillo programa de rehabilitación de calles; reparan calles en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio
Se intervienen vialidades dañadas con apoyo de maquinaria moderna y 17 cuadrillas especializadas
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el programa integral de rehabilitación de calles y vialidades continúa avanzando en distintos sectores de la ciudad, con trabajos enfocados en atender pavimento deteriorado tanto en colonias como en avenidas principales.
El edil destacó que, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal municipal realiza labores en el sur, oriente, poniente, norte y centro de la capital coahuilense, mediante el uso de maquinaria moderna y el trabajo de 17 cuadrillas especializadas.
A través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, recientemente se llevaron a cabo acciones de rehabilitación en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio, al poniente de la ciudad. En este sector se intervinieron las calles Juana de Asbaje, Julieta Pérez y Diana Laura Riojas, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir riesgos para peatones y automovilistas.
El alcalde señaló que se busca mantener un programa permanente de mantenimiento con base en la planeación y en la atención directa de reportes ciudadanos, que pueden realizarse mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”.
De manera simultánea, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos sobre la calle Luis Gutiérrez, en la Zona Centro, específicamente en el tramo entre la calzada Emilio Carranza y Álvaro Obregón, donde se repararon hundimientos ocasionados por el alto flujo vehicular.
También se reportaron labores de rehabilitación en la calle José María La Fragua, entre Ramón Corona y Presidente Cárdenas.
Además, el Ayuntamiento lleva a cabo trabajos de reparación y reposición de carpeta asfáltica en vialidades principales mediante maquinaria especializada a base de calor.
En el sector sur, brigadas trabajan en el bulevar Antonio Cárdenas, en el tramo comprendido entre Emilio Arizpe de la Maza y el periférico Luis Echeverría Álvarez.
De forma paralela, continúan labores en los carriles centrales y laterales del bulevar Venustiano Carranza, donde también se realiza sellado de grietas como parte del mantenimiento preventivo.
Asimismo, se han intervenido avenidas estratégicas como los bulevares Isidro López Zertuche, Nazario S. Ortiz Garza, Eulalio Gutiérrez Treviño, Mirasierra, Fundadores y Francisco Coss.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de fortalecer la infraestructura urbana y ofrecer vialidades más seguras y funcionales para las y los saltillenses.