Avanza identificación de cuerpos localizados en Saltillo; uno murió por infarto

Respecto al cuerpo de una mujer localizado en un terreno baldío, el delegado Julio Loera explicó que los análisis preliminares no muestran signos de violencia. “Son cuestiones que a nosotros nos dan indicios para la identificación. Sin embargo, la precisión tendría que venir de una prueba de genética”, detalló el funcionario.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de su delegación en la Región Sureste, informó sobre los avances en las investigaciones de dos cuerpos localizados recientemente en distintos puntos de Saltillo. En ambos casos, el personal pericial trabaja para establecer las identidades oficiales y las causas exactas de los fallecimientos.

En el lugar del hallazgo no se encontraron documentos oficiales, aunque sí un objeto personal que podría arrojar pistas sobre su identidad. “No había pertenencias con identificaciones. Sí había un cuaderno donde venía esta nota y donde también venía un nombre de una persona”, precisó el delegado de la Fiscalía.

Sin embargo, Loera enfatizó que el nombre encontrado no es suficiente para confirmar la identidad de manera legal ante los familiares. “A ciencia cierta tiene que ser una prueba de genética que es la que nosotros estamos ordenando para que en su momento pueda analizarse”, reiteró sobre el proceso científico.

Por otro lado, la Fiscalía recibió los resultados de la necropsia practicada al hombre localizado el día de ayer en lo alto del Cerro del Pueblo. “Ya tuvimos nosotros el resultado de la necropsia y pues es un resultado de muerte natural”, informó el delegado sobre este segundo caso.

El dictamen forense fue contundente respecto al motivo del deceso de esta persona, quien fue rescatada por elementos de bomberos y peritos. “Un infarto agudo es lo que termina con la vida de esta persona que se encontraba en este cerro”, afirmó Julio Loera ante los medios de comunicación.

El delegado señaló que el cuerpo del Cerro del Pueblo presentaba un estado de conservación distinto al hallazgo previo, lo que facilitó el trabajo de los peritos. “El cuerpo de la persona que encontramos el día de ayer se encontraba en un estado de descomposición menos avanzado”, explicó el funcionario.

CUERPOS NO HAN SIDO RECLAMADOS

Sobre el perfil de la víctima del cerro, la autoridad ministerial descartó inicialmente que se tratara de un deportista o senderista de la zona. Ante el cuestionamiento sobre la condición del fallecido, el delegado Loera sostuvo que se trataba de “definitivamente una persona indigente”.