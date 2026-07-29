Avanzan trabajos para conectar Hacienda Narro con nuevo puente peatonal en Saltillo

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    Avanzan trabajos para conectar Hacienda Narro con nuevo puente peatonal en Saltillo
    El puente ofrecerá un cruce más seguro para niñas, niños, estudiantes, adultos mayores y vecinos de la zona. CORTESÍA

La obra conectará distintos sectores del fraccionamiento Hacienda Narro, al sur de la ciudad

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos para la construcción del puente peatonal que atraviesa el arroyo La Encantada, infraestructura que permitirá conectar los diferentes sectores del fraccionamiento Hacienda Narro, al sur de la ciudad.

El edil destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para la realización de esta obra, en la que se invierten 2.5 millones de pesos y que tiene como objetivo fortalecer la movilidad peatonal y brindar un cruce más seguro para niñas, niños, estudiantes, personas adultas mayores y habitantes de la zona.

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El puente se construye a la altura de las calles Jimulco, Sierra Hermosa y Tanque Viejo, un punto de tránsito cotidiano para vecinos del sector que requieren trasladarse entre las distintas áreas del fraccionamiento.

De manera paralela, como parte de las acciones de la Brigada Integral realizada en el distribuidor vial El Sarape, personal del programa “Aquí Andamos” llevó a cabo trabajos de rehabilitación en las barreras de contención ubicadas en el entronque del bulevar Francisco Coss y Paseo de la Reforma.

Estas labores tienen como finalidad reforzar la seguridad vial y brindar mayor protección a las miles de personas que diariamente circulan por este punto de la ciudad.

Asimismo, cuadrillas municipales realizaron trabajos de limpieza integral y deshierbe en la plaza pública de la colonia Esperanza, ubicada entre las calles Principal y Kilómetro 6, donde se retiró maleza y residuos con el propósito de recuperar este espacio de convivencia y ofrecer un entorno más limpio y seguro para las familias.

Además, este miércoles se efectuaron acciones similares en diversas plazas públicas de la colonia Magisterio Sección 38, ubicadas entre las calles Estela Barragán de la Fuente, Francisco Samaniego Rodríguez y Víctor Recio.

El Gobierno Municipal informó que mantiene una estrategia permanente de atención integral en los diferentes sectores de Saltillo, mediante obras de infraestructura, mantenimiento urbano y respuesta a las solicitudes ciudadanas recibidas a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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