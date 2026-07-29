Misión Cerritos estrena espacio público renovado mediante Participa Saltillo

Acompañado por habitantes del sector, el edil destacó que estos programas son resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal, la sociedad civil y la iniciativa privada, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González , entregó la rehabilitación de la plaza pública Misión Cerritos, proyecto que representa un avance del programa Participa Saltillo y que, al tratarse de un área verde, se integra también al esquema Activa tu Parque, con el objetivo de fortalecer los espacios de convivencia para las familias.

“En Saltillo trabajamos en equipo con el gobernador Manolo Jiménez; compartimos la visión de que fortalecer los espacios públicos es fortalecer la seguridad y generar cohesión familiar”, señaló Díaz González.

Agregó que la recuperación de áreas públicas tiene un impacto directo en la calidad de vida de la población. “En Saltillo lo decimos claro: mejorar los espacios públicos significa mayor seguridad y mejor calidad de vida”, expresó.

La síndica María del Mar Arroyo Peart reconoció las acciones impulsadas por el alcalde y destacó la importancia de involucrar a la ciudadanía en la definición de proyectos que benefician directamente a los distintos sectores de la ciudad.

Por su parte, la contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, informó que el sector oriente extremo de Saltillo, uno de los nueve en los que fue dividida la ciudad para el desarrollo de Participa Saltillo, recibió 14 propuestas ciudadanas, entre las cuales resultó ganadora la rehabilitación de la plaza Misión Cerritos.

“Quiero agradecer a las personas que se sumaron a este programa proponiendo esta obra y luego votando para su realización; quiero también agradecer al alcalde Javier Díaz González por hacer esto posible”, comentó.

Los trabajos realizados en la plaza incluyeron la construcción de una cancha de futbol siete con pasto sintético, rehabilitación de la cancha de básquetbol, instalación de mesas para ping-pong y ajedrez, colocación de módulos de juegos infantiles con pasto sintético, rehabilitación de banquetas, habilitación de rampas, instalación de bancas y reposición de luminarias.

Además, se llevaron a cabo labores de limpieza general, aplicación de pintura y acciones de reforestación con la plantación de 33 árboles distribuidos en el área verde.

En representación de los vecinos del sector, Sonia López Díaz agradeció al alcalde por permitir que la ciudadanía participara en la selección del proyecto y destacó los beneficios que ha generado la rehabilitación del espacio.