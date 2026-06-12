Ayuntamiento de Saltillo entrega pavimentación en Nuevo Mirasierra; anuncia también obra pluvial

Saltillo continúa desarrollando obras de infraestructura urbana en distintos sectores de la ciudad. Este viernes, el alcalde Javier Díaz González entregó la segunda etapa de la pavimentación de la calle Cotorro, en el fraccionamiento Nuevo Mirasierra. Durante el evento, el edil señaló que la obra responde a solicitudes realizadas por habitantes del sector y forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno Municipal para fortalecer la movilidad, la conectividad y la seguridad vial en las colonias de la capital coahuilense.

“Seguimos trabajando para llevar obras que verdaderamente impacten en la calidad de vida de nuestra gente. Esta pavimentación representa una respuesta concreta a una petición ciudadana y contribuye a que las familias cuenten con mejores vialidades para trasladarse de manera más segura y eficiente”, afirmó Javier Díaz. De acuerdo con la información proporcionada por el Ayuntamiento, la intervención consistió en la construcción de pavimento asfáltico nuevo sobre la calle Cotorro, mediante una inversión superior a los 2 millones 100 mil pesos. TERCERA ETAPA: DRENAJE PLUVIAL Asimismo, el alcalde anunció una tercera etapa de trabajos para este sector, la cual, según explicó, estará enfocada en la construcción de un drenaje pluvial. De acuerdo con lo informado durante el evento, el proyecto requerirá una inversión superior a los 23 millones de pesos y busca captar y conducir los escurrimientos que se generan en la zona, con el objetivo de reducir riesgos de encharcamientos en sectores del norte y nororiente de Saltillo.

Por su parte, Lorena Díaz Rodríguez, vecina de Nuevo Mirasierra, agradeció la realización de la obra y consideró que los trabajos contribuirán a mejorar la movilidad de quienes habitan en el sector. “Ver esta obra nos demuestra que nuestro Alcalde es de palabra y trabaja por la gente de todas las colonias”, expresó. Finalmente, el Gobierno Municipal señaló que continuará impulsando proyectos de infraestructura en distintos puntos de la ciudad para atender necesidades planteadas por la ciudadanía.

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