Trueque solidario en Saltillo apoyará a migrantes con donativos y cine comunitario

Una iniciativa ciudadana que combina solidaridad, reutilización de objetos y cine comunitario se llevará a cabo este viernes 12 de junio en la Estación Libertad, donde colectivos locales realizarán un bazar de trueque en beneficio de la Casa del Migrante de Saltillo. La actividad arrancará a las 17:00 horas frente al Cine Palacio, en el cruce de las calles Victoria y Acuña, con una dinámica en la que los asistentes podrán donar alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y productos de limpieza, para después intercambiarlos por ropa, zapatos, libros, juguetes, utensilios y otros objetos que buscan una segunda vida.

La jornada es organizada por Cine Pirata, en colaboración con la Casa del Migrante de Saltillo, Permuta Saltillo y el Frente Feminista de Saltillo, con el propósito de reunir insumos que apoyen a las personas migrantes que reciben atención en este refugio de la ciudad. Entre los artículos que se estarán recibiendo destacan azúcar, café, jugos en polvo, atún, sardinas, verduras enlatadas, pasta dental, cepillos dentales, rastrillos, crema corporal, shampoo, talco para pies, cloro, aromatizantes y detergente en polvo. ¿CÓMO FUNCIONARÁ EL TRUEQUE? De acuerdo con la convocatoria, quienes acudan deberán entregar sus donativos en una mesa de recepción, donde recibirán equivalencias para posteriormente elegir artículos disponibles dentro del bazar solidario.

Las y los organizadores señalaron que los objetos estarán clasificados en distintas categorías, con el fin de hacer más equitativo el intercambio entre los participantes. Además de promover la ayuda comunitaria, la actividad busca fomentar el consumo responsable y la reutilización de productos que aún pueden tener utilidad para otras personas. Como parte de la jornada, a las 19:00 horas se realizará una función gratuita de cine comunitario con la proyección especial de La Cocina (2024), película dirigida por Alonso Ruizpalacios y protagonizada por Raúl Briones. La cinta, ambientada en un concurrido restaurante de Times Square, en Nueva York, retrata las tensiones, sueños y desafíos que enfrentan trabajadores migrantes e indocumentados mientras intentan salir adelante en un entorno marcado por la presión laboral y las diferencias culturales.

La proyección, como se ha hecho en otras ocasiones, será libre, aunque se invita a los asistentes a participar con algún donativo solidario para fortalecer el apoyo a la Casa del Migrante.

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