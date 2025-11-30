Ayuntamiento de Saltillo intensifica el programa de bacheo en zonas clave de la ciudad

Saltillo
/ 30 noviembre 2025
    Ayuntamiento de Saltillo intensifica el programa de bacheo en zonas clave de la ciudad
    Las cuadrillas de bacheo realizan trabajos de reparación en las calles Rubí y Alejandrina, en la colonia Miravalle, y en otros puntos clave de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal refuerza el programa de bacheo con el objetivo de mejorar la movilidad y garantizar traslados más seguros para los conductores

El Gobierno de Saltillo ha intensificado sus esfuerzos para mejorar las condiciones de las vialidades de la ciudad, mediante un programa de bacheo que abarca diversas colonias, bulevares y avenidas principales. Esta acción, que se realiza por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, busca proteger los vehículos de los ciudadanos y garantizar traslados más seguros y eficientes, además de mejorar la movilidad en los puntos de mayor circulación.

TE PUEDE INTERESAR: Continúan en Saltillo los descuentos fiscales y pagos accesibles para contribuyentes con adeudo

$!El Gobierno Municipal de Saltillo refuerza el programa de bacheo en diversas vialidades.
El Gobierno Municipal de Saltillo refuerza el programa de bacheo en diversas vialidades. FOTO: CORTESÍA

El personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública ha llevado a cabo trabajos de corte, limpieza, relleno y compactación de material asfáltico en diversas zonas afectadas por el desgaste del pavimento. Entre las principales áreas atendidas se encuentran las calles Rubí y Alejandrina, en la colonia Miravalle, así como la zona de Los Cocuyos, en el fraccionamiento Acueducto, donde el pavimento había sufrido daños por las lluvias y el paso del tiempo.

A través del programa “Aquí Andamos”, cuadrillas municipales han continuado con las labores de bacheo en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo la colonia Las Haciendas, específicamente en el cruce de las calles Hacienda del Rayo y Universidad de Querétaro, en este sector habitacional. Además, en el sur de Saltillo, se llevaron a cabo intervenciones en el cruce de Paseo de las Flores y Paseo de las Palmas, en la colonia Parques de la Cañada.

$!Se busca lograr un tránsito más fluido y seguro en las vialidades.
Se busca lograr un tránsito más fluido y seguro en las vialidades. FOTO: CORTESÍA

El Municipio ha informado que el programa de bacheo se mantiene de forma permanente y estratégica, priorizando las zonas de alta circulación y atendiendo los reportes ciudadanos recibidos a través de la plataforma virtual “Saltillo Fácil”. De esta forma, se busca mantener un tránsito más fluido y seguro, favoreciendo a los miles de conductores que diariamente transitan por la capital coahuilense.

Estas acciones forman parte del compromiso del alcalde Javier Díaz González de mantener las vialidades en buen estado, lo que contribuye a ofrecer una ciudad más ordenada, limpia y funcional, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

Temas


Baches
Vialidad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los fraudes inmobiliarios han acelerado en los últimos años en la entidad.

Se disparan fraudes y despojos en Coahuila en los últimos 6 años

Contribuyentes acudieron a la oficina de la Administración Fiscal de Coahuila este fin de semana para aprovechar los descuentos del Buen Fin.

Falta por cumplir el replaqueo en Coahuila el 44% de vehículos

Los padres de Silvia acudieron nuevamente ante las autoridades para exigir claridad en el proceso y poder reunirse con sus tres hijos menores, resguardados por la Pronnif desde el 20 de noviembre.

Padres de Silvia, adolescente víctima de feminicidio, piden a Pronnif ver a sus hijos
La corporación estatal llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa en redes sociales.

Emite alerta Policía Cibernética de Coahuila por contenido inapropiado con menores detectado en Facebook
Peces gordos

Peces gordos
FOTOS: CUARTOSCURO

Michoacán: Noroña, Morón y Godoy vs. Grecia Quiroz
FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO

Del acoso cotidiano a la acción colectiva: una reflexión sobre el #25N
true

¿Economía mexicana en problemas? Sí, pero no tanto