Ayuntamiento de Saltillo intensifica el programa de bacheo en zonas clave de la ciudad
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El Gobierno Municipal refuerza el programa de bacheo con el objetivo de mejorar la movilidad y garantizar traslados más seguros para los conductores
El Gobierno de Saltillo ha intensificado sus esfuerzos para mejorar las condiciones de las vialidades de la ciudad, mediante un programa de bacheo que abarca diversas colonias, bulevares y avenidas principales. Esta acción, que se realiza por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, busca proteger los vehículos de los ciudadanos y garantizar traslados más seguros y eficientes, además de mejorar la movilidad en los puntos de mayor circulación.
TE PUEDE INTERESAR: Continúan en Saltillo los descuentos fiscales y pagos accesibles para contribuyentes con adeudo
El personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública ha llevado a cabo trabajos de corte, limpieza, relleno y compactación de material asfáltico en diversas zonas afectadas por el desgaste del pavimento. Entre las principales áreas atendidas se encuentran las calles Rubí y Alejandrina, en la colonia Miravalle, así como la zona de Los Cocuyos, en el fraccionamiento Acueducto, donde el pavimento había sufrido daños por las lluvias y el paso del tiempo.
A través del programa “Aquí Andamos”, cuadrillas municipales han continuado con las labores de bacheo en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo la colonia Las Haciendas, específicamente en el cruce de las calles Hacienda del Rayo y Universidad de Querétaro, en este sector habitacional. Además, en el sur de Saltillo, se llevaron a cabo intervenciones en el cruce de Paseo de las Flores y Paseo de las Palmas, en la colonia Parques de la Cañada.
El Municipio ha informado que el programa de bacheo se mantiene de forma permanente y estratégica, priorizando las zonas de alta circulación y atendiendo los reportes ciudadanos recibidos a través de la plataforma virtual “Saltillo Fácil”. De esta forma, se busca mantener un tránsito más fluido y seguro, favoreciendo a los miles de conductores que diariamente transitan por la capital coahuilense.
Estas acciones forman parte del compromiso del alcalde Javier Díaz González de mantener las vialidades en buen estado, lo que contribuye a ofrecer una ciudad más ordenada, limpia y funcional, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.