Ayuntamiento de Saltillo reporta disminución de 55.89% en incidencia delictiva durante 2026

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    Ayuntamiento de Saltillo reporta disminución de 55.89% en incidencia delictiva durante 2026
    En la mesa de trabajo también se revisaron las acciones de seguridad previstas para las actividades de las fiestas patrias. CORTESÍA

La Comisaría de Seguridad informó la reducción respecto al mismo periodo de 2025; Jordán Espino Guzmán asumió la Dirección de la Policía y Tránsito Municipal

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo reportó una disminución de 55.89 por ciento en la incidencia delictiva en lo que va de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El dato fue presentado durante la reunión mensual de seguridad encabezada por el alcalde Javier Díaz González, en la que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno para revisar las acciones implementadas en el municipio.

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El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, atribuyó los resultados a la coordinación entre las instituciones encargadas de las tareas de prevención, reacción e impartición de justicia.

Durante la reunión también se informó que Jordán Espino Guzmán asumió como director de la Policía y Tránsito Municipal, como parte de las estrategias implementadas en materia de seguridad.

Además, las autoridades reportaron saldo blanco en el operativo realizado con motivo del regreso a clases y acordaron acciones de prevención y reacción para las actividades previstas durante las fiestas patrias.

$!Autoridades municipales, estatales y federales participaron en la reunión mensual de seguridad encabezada por el alcalde Javier Díaz González.
Autoridades municipales, estatales y federales participaron en la reunión mensual de seguridad encabezada por el alcalde Javier Díaz González. CORTESÍA

Javier Díaz pidió a las corporaciones mantener la presencia en los distintos sectores de la ciudad y reforzar las acciones de proximidad con la población. El alcalde señaló que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía ha permitido mantener los indicadores de seguridad de la capital.

El edil destacó además la participación del Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, así como del Gobierno Federal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, iniciativa privada y ciudadanía en las tareas de seguridad.

$!Durante el encuentro se informó una disminución de 55.89 por ciento en la incidencia delictiva respecto al mismo periodo de 2025.
Durante el encuentro se informó una disminución de 55.89 por ciento en la incidencia delictiva respecto al mismo periodo de 2025. CORTESÍA

En la reunión participaron representantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, las fiscalías General del Estado y General de la República, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Poder Judicial, Policía Estatal y otras instituciones vinculadas con seguridad, justicia y atención a víctimas.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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