Prevén aumento del 30% en multas por tirar basura y conducir alcoholizado en Saltillo

Según recientes declaraciones del alcalde Javier Díaz, la propuesta ya fue presentada a la Comisión de Hacienda del Cabildo para su análisis y posteriormente deberá ser sometida a votación del Ayuntamiento. En caso de aprobarse, la Ley de Ingresos municipal deberá pasar al Congreso del Estado para su aprobación.

Las multas por tirar basura y escombro, conducir en estado de ebriedad y cometer distintas infracciones de tránsito podrían aumentar en Saltillo hasta un 30 por ciento para 2027, como parte de los ajustes que se analizan dentro de la propuesta de Ley de Ingresos del Municipio.

Aunque el edil abrió la posibilidad de endurecer algunas sanciones ambientales y de tránsito, no precisó públicamente los nuevos montos. Sin embargo, de acuerdo con fuentes consultadas al interior del Cabildo, se analiza un incremento de alrededor del 30 por ciento en algunas multas, aunque la cifra todavía no es definitiva.

Para estimar cuánto podrían costar las sanciones en 2027, se tomó como referencia el valor de la UMA para 2026, de 117.31 pesos diarios. Si este valor aumentara 4 por ciento para el próximo año, como escenario de cálculo, la UMA sería de aproximadamente 122 pesos.

A partir de esa cantidad se aplicó el aumento estimado de 30 por ciento al número de UMAs correspondiente a cada infracción.

En el caso de tirar basura o escombro en terrenos baldíos, arroyos, bulevares, carreteras o sitios donde esté prohibido, la multa vigente es de 100 a 400 UMAs. Con el incremento estimado, pasaría a un rango de 130 a 520 UMAs, equivalente aproximadamente a entre 15 mil 860 y hasta 63 mil 440 pesos.

Sobre las conductas contempladas en el artículo 30 del Reglamento de Limpieza del Municipio, entre ellas tirar basura en la vía pública o en lugares no autorizados, la sanción actual va de 1.5 a 50 UMAs.

Con un incremento de 30 por ciento, el rango pasaría de 1.95 a 65 UMAs, lo que representaría aproximadamente entre 238 y 7 mil 930 pesos.

ALZA EN INFRACCIONES DE TRÁNSITO

En materia de tránsito, una de las sanciones que podría modificarse es la correspondiente a conducir a exceso de velocidad, actualmente establecida entre 10 y 30 UMAs.

Con el aumento estimado, la multa pasaría de 13 a 39 UMAs, que equivaldrían aproximadamente a entre mil 586 y 4 mil 758 pesos.

Para conducir en estado de ebriedad completa, la sanción vigente es de 160 a 200 UMAs. Con el incremento, pasaría a un rango de 208 a 260 UMAs, equivalente a aproximadamente entre 25 mil 376 y 31 mil 720 pesos.

En el caso de conducir en estado de ebriedad incompleta, la multa actual va de 80 a 100 UMAs. Si se aplicara el aumento planteado, pasaría a 104 a 130 UMAs, es decir, entre 12 mil 688 y 15 mil 860 pesos aproximadamente.

Otra de las infracciones contempladas corresponde a transportar en la parte delantera del vehículo a un menor de 10 años o de 95 centímetros de estatura. Actualmente, la sanción es de 8 a 10 UMAs.

Con el aumento estimado, quedaría entre 10.4 y 13 UMAs, equivalentes a aproximadamente mil 269 y mil 586 pesos.