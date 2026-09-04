Saltillo: Abundan ‘casas de citas’ fuera de Zona de Tolerancia

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    Saltillo: Abundan ‘casas de citas’ fuera de Zona de Tolerancia
    El trabajo sexual se ejerce no solo en la Zona de Tolerancia, sino también en domicilios particulares. Especial

República, La Aurora, Zona Centro, Topochico, La Madrid, Ampliación Morelos son sedes de domicilios particulares en los que se ofrecen servicios de prostitución mediante páginas web

La práctica de la prostitución se mantiene en distintas zonas de Saltillo, pese a que el reglamento municipal establece que su ejercicio fuera de Ciudad Sanitaria, también conocida como Zona de Tolerancia, está prohibido.

Una revisión realizada por VANGUARDIA en las plataformas web Mileroticos y Tres de Tres confirmó que son frecuentes las ofertas de servicios sexuales en domicilios particulares de sectores como las colonias República, Zona Centro y La Aurora, entre otros puntos de la ciudad.

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Los anuncios suelen utilizar la frase “tengo lugar” para referirse a los domicilios donde se ofrecen los servicios, principalmente departamentos. También se promocionan encuentros en hoteles y moteles y, en algunos casos, servicios a domicilio.

Este medio contactó a 20 anunciantes. De ellos, 10 señalaron que los servicios se realizaban en domicilios particulares, mientras que el resto indicó que los encuentros se llevaban a cabo en hoteles o moteles.

$!A través de sitios web se ofertan encuentros sexuales en viviendas de Saltillo.
A través de sitios web se ofertan encuentros sexuales en viviendas de Saltillo. Unsplash

A través de WhatsApp, algunas de las anunciantes proporcionaron referencias generales sobre la ubicación de los sitios, como “por Coss” o “por Soriana Lourdes”. En otros casos, enviaron directamente la ubicación del lugar de encuentro, entre ellos domicilios ubicados en las colonias La Aurora y Topochico.

También se identificaron ofertas en las colonias La Madrid y Valle Dorado, al sur de Saltillo, mientras que otra trabajadora sexual señaló que laboraba en Ampliación Morelos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/afirman-que-la-prostitucion-masculina-es-invisible-para-las-autoridades-sin-ningun-tipo-de-apoyo-OB16710187

De acuerdo con los anuncios publicados, algunas trabajadoras sexuales solicitan anticipos para concretar las citas, mientras que las plataformas hacen énfasis en que las fotografías de las anunciantes son verificadas mediante selfies para corroborar que correspondan con las personas que ofrecen los servicios.

PROHIBIDO POR REGLAMENTO

El Reglamento para el Control del Ejercicio de la Prostitución en la Ciudad Sanitaria establece que está prohibido ejercer esta actividad en la vía pública o en sitios de uso común fuera de la denominada Zona de Tolerancia, al ser Ciudad Sanitaria el espacio destinado, regulado y autorizado para su práctica.

El artículo 21 señala que queda prohibido ejercer o practicar la prostitución fuera de Ciudad Sanitaria, mientras que el artículo 44 establece que las personas sorprendidas concertando, contratando, practicando o ejerciendo esta actividad fuera de esa zona pueden hacerse acreedoras a las sanciones correspondientes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ratifican-sentencia-contra-dos-hombres-por-prostitucion-y-abuso-sexual-contra-una-nina-de-12-anos-en-nl-LJ19983899

La reglamentación también establece que las trabajadoras sexuales deben contar con un tarjetón de salud expedido por la Unidad Administrativa de Comercio.

Sin embargo, de los 20 anuncios contactados por este medio, únicamente una de las trabajadoras sexuales afirmó contar con dicho documento.

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