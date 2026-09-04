POLITICÓN: Morena prepara visita de Sheinbaum a Saltillo entre divisiones

I. DINERO SIN GUÍA El programa “La Escuela es Nuestra” parte de una idea: entregar dinero directamente a madres y padres para atender las necesidades de las escuelas. El problema aparece cuando también se les deja decidir y vigilar trabajos que requieren conocimientos técnicos. Mario Delgado, titular de la SEP, presume la inversión del programa, pero en Coahuila ya existen casos de obras mal hechas y sin suficiente supervisión que incluso han provocado tragedias. Dar recursos sin acompañamiento profesional no elimina la burocracia; solamente traslada la responsabilidad a familias que no son constructoras, ingenieras ni supervisoras, es decir, cuando se pone la mesa para que las cosas salgan mal.

II. LO ‘BARATO’ SALE CARO... Un ejemplo más ha surgido en una escuela de Monclova, en la cual una instalación eléctrica, originalmente pagada con recursos de La Escuela es Nuestra, presentó fallas y tendrá que sustituirse. Corregir el error costará unos 150 mil pesos, pues debe reemplazarse todo el cableado y colocarlo bajo tierra. El Gobierno del Estado ya atendió el caso y se hará cargo de los recursos para realizar la reparación. En otras palabras, habrá que pagar doble por un trabajo que debió quedar bien desde el principio.

III. MESA REVUELTA Nos cuentan que la reunión para organizar la visita de Claudia Sheinbaum congregó a alcaldes, dirigentes de Morena y líderes magisteriales de distintas regiones. Pero la mesa principal terminó retratando mejor las diferencias que la unidad. Sentaron juntos a Everardo Padrón, actual dirigente de la Sección 5 del SNTE, y a Magaly Hernández, cuyo nombre suena para sucederlo. A los seguidores de la diputada no les hizo gracia compartir espacio con quien ocupa el cargo que ella buscaría. La intención era preparar una recepción ordenada para la Presidenta, pero antes tendrán que aprender a platicar. Ni para tomarse la fotografía de la unidad consiguen ocultar la disputa. IV. RETRATO DE LA DIVISIÓN La reunión giró en torno a cuánta gente llevará cada grupo al evento del domingo. Unos ofrecieron cuatro mil asistentes; otros, dos mil o tres mil. Entre bromas, alguien comentó que, si el magisterio hubiera llevado esas cifras a las urnas, otra habría sido su votación. Hubo risas, pero comida no: a los convocados sólo les dieron una botella de agua. Para completar el cuadro, Roberto Gaviño, enlace político de la Presidenta, canceló por agenda en la Ciudad de México... ¡Vaya organización!

V. PISTA NOCTURNA Vecinos del norte de Saltillo denuncian que desde hace meses grupos de jóvenes utilizan el bulevar Los Pastores para practicar arrancones de noche. Las carreras, aseguran, ocurren frente a una caseta de vigilancia y ponen en riesgo a quienes circulan por la zona. Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad de Saltillo, aclaró que el punto señalado no pertenece al municipio. Sin embargo, ordenó detener a quienes sean sorprendidos compitiendo y asegurar sus vehículos. También anunció vigilancia y coordinación con Ramos Arizpe y Arteaga. La reacción es correcta. Ahora falta saber a qué municipio pertenece la zona y quién deberá vigilarla de forma permanente. VI. ENTRE LÍMITES Si el lugar de los arrancones no pertenece a Saltillo, ¿corresponde a Ramos Arizpe o Arteaga? ¿Por qué las carreras llevan meses sin ser detenidas? Saltillo ya ofreció intervenir, aunque el sector quede fuera de su territorio. Al ciudadano poco le importa cuál patrulla cruza primero el límite; quiere utilizar el bulevar sin encontrarse con el riesgo. Los límites sirven para repartir responsabilidades, no excusas. Los automovilistas se organizan fácilmente para correr; falta que los tres municipios se organicen para detenerlos.

VII. UN ACTO DE JUSTICIA Uno de los problemas que históricamente han padecido los cuerpos de seguridad en todo el país es la imposibilidad de que los policías accedan a créditos de vivienda porque el riesgo al cual se encuentran sujetos los vuelve inelegibles para los seguros que es necesario contratar de forma paralela al crédito correspondiente. Y aunque el Infonavit sí puede incorporarlos a su esquema, dado que es una prestación onerosa, pocos municipios o administraciones estatales la contratan. Señalar el contexto es importante porque eso permite dimensionar el anuncio que ha realizado la administración de Javier Díaz González en Saltillo. VIII. SELECTO GRUPO La administración municipal destinará, a partir de ya, 28 millones de pesos anuales para cubrir las cuotas patronales que le corresponden, lo cual implica un esfuerzo administrativo relevante que le permitirá a casi mil 500 elementos acceder a créditos para adquirir, remodelar o ampliar viviendas. Saltillo se incorpora así a la muy corta lista de ciudades mexicanas que han decidido afrontar un problema histórico al que todo mundo le saca la vuelta.