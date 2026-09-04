Los ataques rusos cerca de Moldavia desatan temores de que Putin pueda intensificar la guerra más allá de Ucrania

En declaraciones exclusivas a Fox News Digital, Stanislav Secrieru, asesor de seguridad nacional de la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, afirmó que los recientes ataques de Rusia contra la infraestructura fronteriza entre Ucrania y Moldavia representan una grave amenaza para la economía de Ucrania y su acceso a los mercados europeos.

A medida que la guerra en la vecina Ucrania se acerca a su frontera, la antigua república soviética de Moldavia , que acaba de celebrar 35 años de independencia, se enfrenta a una creciente presión por parte de Rusia.

Secrieru declaró a Fox News Digital que, “En agosto, Rusia comenzó a atacar la infraestructura fronteriza de Ucrania a lo largo de la frontera con Moldavia. Con las exportaciones de grano ucraniano a través de los puertos del Mar Negro bajo ataque constante, Moldavia se ha convertido en una ruta de tránsito para ese grano hacia los puertos de Rumania, y el gobierno moldavo redujo a la mitad las tarifas del transporte ferroviario para mantenerlo en movimiento”.

Según Secrieru, estas rutas son vitales para las exportaciones y la economía de Ucrania. «Los ataques rusos pretenden interrumpirlas. Rusia también intensificó las violaciones del espacio aéreo moldavo en agosto para intimidarnos y obligarnos a retirar nuestro apoyo. Moldavia mantiene su postura. Seguiremos brindando apoyo civil a Ucrania y manteniendo abiertos los corredores que sustentan su economía», declaró Secrieru a Fox News Digital.

El presidente Sandu informó que cinco drones rusos violaron su espacio aéreo apenas unas horas antes de que el país celebrara su independencia, en lo que el presidente calificó como un intento de “intimidación”.

“Hemos advertido repetidamente sobre los riesgos inaceptables que plantea la guerra de Rusia contra Ucrania . Un nuevo ataque ruso contra Ucrania ha vuelto a provocar violaciones del espacio aéreo de Moldavia”, publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en X.

Secrieru declaró a Fox News Digital que Rusia violó el espacio aéreo moldavo en 17 ocasiones durante agosto, la mayor cantidad de violaciones en un mes desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitó recientemente a su homólogo moldavo en Chisináu, donde participó en las celebraciones del Día de la Independencia y destacó la lucha compartida de ucranianos y moldavos frente a la amenaza que supone la vecina Rusia.

«Rusia está haciendo todo lo posible por arruinar nuestras vidas en Ucrania, arruinar las suyas en Moldavia y dificultar al máximo la situación de Rumania. Este es el “mundo ruso”. Corrompe. Destruye. Pero ganaremos. Estoy seguro», declaró Zelenskyy ante una gran multitudinaria celebración del Día de la Independencia.

Tanto Moldavia como Ucrania solicitaron su adhesión a la UE el mismo día, poco después de la invasión rusa en 2022.

La invasión rusa y sus esfuerzos de desestabilización en Moldavia complican el camino de ambos países hacia la adhesión a la UE, un objetivo central de la Rusia de Putin, ya que Moscú ha intentado impedir que los países de la antigua república soviética se acerquen a Occidente y a las instituciones de la UE.

Las nuevas amenazas de Rusia contra sus vecinos se producen tras la visita sorpresa del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú, lo que alimenta las especulaciones de que Rusia pretende intensificar el conflicto con los miembros de la OTAN, en particular con las naciones bálticas de Estonia, Letonia y Lituania.

Además de sus acciones militares en Ucrania y sus incursiones en el espacio aéreo de Moldavia, Moscú utiliza operaciones de influencia en el antiguo espacio soviético para ayudar a los actores prorrusos e impulsar puntos de vista prorrusos.

“Rusia lleva años interfiriendo en Moldavia, y estos últimos informes encajan con el patrón general de Moscú utilizando la guerra híbrida para probar hasta dónde puede presionar a Europa sin provocar una respuesta seria”, declaró Ivana Stradner, investigadora de la Fundación para la Defensa de las Democracias, a Fox News Digital.

Moldavia sigue siendo un objetivo primordial para las operaciones de influencia rusas, más de 30 años después de declarar su independencia de la Unión Soviética.

Rusia mantiene alrededor de 1.500 soldados en el territorio separatista de Transnistria, que se separó de Moldavia tras la declaración de independencia de la Unión Soviética en 1991.

Stradner, que se centra en las campañas de desinformación rusas, dijo que Putin cuenta con la aversión al riesgo de Occidente y apuesta a que si un país no está bajo el paraguas de la OTAN, Occidente decidirá que es más seguro mirar hacia otro lado.

“Precisamente por eso Moldavia es importante. Esto podría ser un ensayo general de cómo Moscú pone a prueba a los países bálticos”, advirtió Stradner.

Los países bálticos están siguiendo de cerca lo que sucede en Moldavia, y crece el temor de que Rusia pueda intensificar el conflicto más allá de Ucrania.

El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, declaró en X que, si bien la evaluación de amenazas de Estonia no ha cambiado, “la amenaza de Rusia y las posibles provocaciones contra la OTAN deben tomarse en serio”.

Otros líderes bálticos, entre ellos el primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs, reiteraron que la amenaza de una invasión rusa sigue siendo baja, pero advirtieron de un mayor riesgo de acciones rusas.

Desde su independencia, Moldavia se ha propuesto acercarse a Occidente, y las recientes elecciones y el referéndum sobre su adhesión a la Unión Europea han obtenido un apoyo significativo.