¡Atención, Steelers Nation! Cambia sede de la Foto Oficial en Saltillo

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    ¡Atención, Steelers Nation! Cambia sede de la Foto Oficial en Saltillo
    La comunidad acerera de Saltillo buscará superar este año la asistencia registrada en la edición anterior. FOTOS: CORTESÍA

La Foto Oficial Steelers 2026 ya tiene nueva sede: será en el Bosque Urbano #4, donde los aficionados buscarán superar los 446 asistentes registrados el año pasado

La comunidad de aficionados de los Steelers en Saltillo informó un cambio de última hora en la sede de su 13.ª Foto Oficial Steelers, actividad que cada año reúne a seguidores del equipo previo al inicio de la temporada de la NFL.

La fotografía se realizará este domingo 6 de septiembre a las 10:30 horas, pero ya no tendrá como escenario las Escaleras del Parque Las Maravillas, como se había anunciado inicialmente. La nueva sede será el Bosque Urbano #4, en la zona donde se encuentran las avionetas, por la parte trasera del Mercado de Abastos.

https://vanguardia.com.mx/deportes/saltillenses-invitados-al-medio-maraton-monclova-2026-del-18-de-octubre-KF23261478

A través de sus redes sociales, los organizadores hicieron un llamado a los integrantes de la Steelers Nation para compartir la actualización y evitar que los aficionados acudan al sitio que originalmente se había contemplado.

La convocatoria continúa abierta y es para todos los seguidores de Pittsburgh que quieran formar parte de la fotografía. Los asistentes pueden acudir con jerseys, gorras, banderas y otros artículos representativos del equipo para integrarse a la imagen que posteriormente forma parte de la dinámica internacional del World Photo Day.

La fotografía de los Steelers en Saltillo comenzó en 2014, cuando aficionados locales decidieron reunirse antes del arranque de la temporada para tomarse una imagen grupal.

Con el paso de los años, la iniciativa se extendió a otras comunidades de seguidores del equipo y llegó a reunir participantes de 20 países y 102 ciudades en su mayor registro.

Saltillo también ha tenido una participación importante. En 2018 se alcanzó la mayor asistencia local, con 755 aficionados, mientras que en 2022 la ciudad llegó al segundo lugar del ranking mundial de participantes.

El año pasado, la convocatoria reunió a 446 personas, por lo que los organizadores esperan superar esa cifra en esta edición.

Además de la fotografía, el encuentro busca reunir a la comunidad acerera de la ciudad y mostrar la presencia que tiene la afición de Pittsburgh fuera de Estados Unidos.

El cambio de sede será uno de los puntos principales para quienes planean acudir este domingo, por lo que la organización pidió tomar en cuenta la nueva ubicación: Bosque Urbano #4, en el área de las avionetas, detrás del Mercado de Abastos.

La cita se mantiene a las 10:30 horas del domingo 6 de septiembre, donde los aficionados buscarán volver a aparecer entre las comunidades con mayor participación en esta celebración internacional de los Steelers.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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