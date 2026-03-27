Ayuntamiento de Saltillo y UAdeC llevan brigada a plaza Spurs

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Saltillo
/ 27 marzo 2026
    Ayuntamiento de Saltillo y UAdeC llevan brigada a plaza Spurs
    Es a través de jornadas comunitarias que las y los universitarios forman una visión con compromiso social. CORTESÍA

La brigada realizada en esta plaza del oriente de Saltillo ofreció atención médica, orientación legal, salud emocional, vacunación y trámites

Vecinos de la plaza Mirasierra Spurs, al oriente de Saltillo, recibieron este jueves servicios gratuitos de salud, orientación y atención comunitaria durante la jornada Lobos en tu Colonia, organizada en coordinación entre el Municipio y la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

La actividad se realizó en uno de los espacios intervenidos con el programa Activa tu Parque, con la participación de jóvenes universitarios y distintas facultades que acercaron apoyos a la población de este sector.

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Durante la jornada se ofrecieron consultas médicas, entrega de medicamentos, toma de presión, peso, talla y glucosa, así como revisión bucal para canalización a los consultorios de la Facultad de Odontología.

También hubo orientación en salud emocional, asesoría legal, promoción de análisis clínicos, actividades recreativas para niñas y niños, además de módulos informativos sobre carreras, preparatoria en línea y proyectos de alumnos emprendedores de la universidad.

A esto se sumaron servicios de vacunación antirrábica, aplicación de dosis contra influenza y COVID, orientación sobre prevención de adicciones, ansiedad y suicidio, así como un módulo de credencialización del programa Aquí Vamos Gratis.

$!La jornada reunió servicios de salud, apoyo social y actividades recreativas en un parque rehabilitado del oriente de Saltillo.
La jornada reunió servicios de salud, apoyo social y actividades recreativas en un parque rehabilitado del oriente de Saltillo. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González destacó que este tipo de actividades permiten aprovechar espacios públicos rehabilitados para acercar apoyos a la comunidad.

Por su parte, el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, señaló que la participación universitaria en estas brigadas forma parte del vínculo de la institución con la comunidad.

A nombre de las y los vecinos, Sandra Marcela López Ibarra agradeció la realización de la jornada y destacó la utilidad de acercar este tipo de servicios a la colonia.

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“Gracias por estar aquí, esto significa mucho porque no es cualquier cosa que vengan hasta acá a traer servicios que muchas veces no tenemos a la mano”, expresó.

La plaza Mirasierra Spurs forma parte de las 10 áreas rehabilitadas en 2025 a través del programa Activa tu Parque, con una inversión de 35 millones de pesos.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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