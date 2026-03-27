Ayuntamiento de Saltillo y UAdeC llevan brigada a plaza Spurs

Vecinos de la plaza Mirasierra Spurs, al oriente de Saltillo, recibieron este jueves servicios gratuitos de salud, orientación y atención comunitaria durante la jornada Lobos en tu Colonia, organizada en coordinación entre el Municipio y la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). La actividad se realizó en uno de los espacios intervenidos con el programa Activa tu Parque, con la participación de jóvenes universitarios y distintas facultades que acercaron apoyos a la población de este sector.

Durante la jornada se ofrecieron consultas médicas, entrega de medicamentos, toma de presión, peso, talla y glucosa, así como revisión bucal para canalización a los consultorios de la Facultad de Odontología. También hubo orientación en salud emocional, asesoría legal, promoción de análisis clínicos, actividades recreativas para niñas y niños, además de módulos informativos sobre carreras, preparatoria en línea y proyectos de alumnos emprendedores de la universidad. A esto se sumaron servicios de vacunación antirrábica, aplicación de dosis contra influenza y COVID, orientación sobre prevención de adicciones, ansiedad y suicidio, así como un módulo de credencialización del programa Aquí Vamos Gratis.

El alcalde Javier Díaz González destacó que este tipo de actividades permiten aprovechar espacios públicos rehabilitados para acercar apoyos a la comunidad. Por su parte, el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, señaló que la participación universitaria en estas brigadas forma parte del vínculo de la institución con la comunidad. A nombre de las y los vecinos, Sandra Marcela López Ibarra agradeció la realización de la jornada y destacó la utilidad de acercar este tipo de servicios a la colonia.

“Gracias por estar aquí, esto significa mucho porque no es cualquier cosa que vengan hasta acá a traer servicios que muchas veces no tenemos a la mano”, expresó. La plaza Mirasierra Spurs forma parte de las 10 áreas rehabilitadas en 2025 a través del programa Activa tu Parque, con una inversión de 35 millones de pesos.

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