Saltillo inaugura su primer Centro Municipal de Autismo; atenderá a niñas y niños con diagnóstico y terapias especializadas

Con el objetivo de fortalecer la atención especializada para niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), el alcalde Javier Díaz González y su esposa, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, inauguraron el centro “TEAcompaño con Amor”, el primer Centro Municipal de Autismo en la ciudad. El nuevo espacio está diseñado para ofrecer diagnóstico, intervención terapéutica y acompañamiento integral a personas con TEA y a sus familias, a través de un modelo multidisciplinario enfocado en la atención temprana y el desarrollo integral.

Durante el evento, el alcalde Javier Díaz González reconoció el trabajo realizado por el DIF municipal, por su esposa Luly López Naranjo y por el Grupo Alianza, ya que los recursos obtenidos durante la edición 2025 del Juego con Causa, entre Saraperos y Saltantes, hicieron posible la puesta en marcha de este proyecto. “Aquí se brindará atención integral, acompañamiento profesional y herramientas que permitirán a niñas y niños desarrollar su máximo potencial; este espacio envía un mensaje claro: en nuestra ciudad nadie se queda atrás”, expresó el edil.

Asimismo, destacó que el centro permitirá acompañar a las familias durante todo el proceso de diagnóstico y atención de personas con Trastorno del Espectro Autista. PROYECTAN AMPLIACIÓN DEL CENTRO El presidente municipal anunció que ya se contempla la construcción de un nuevo espacio contiguo al actual, dentro del parque Jesús Carranza, con el fin de ampliar la cobertura del servicio. Actualmente, el centro tiene capacidad inicial para 80 pacientes, aunque más de 100 personas se encuentran en lista de espera, por lo que el proyecto de ampliación iniciaría en el segundo semestre de este año y se prevé concluir en 2027.

“Aquí le vamos a entrar y vamos a entrar con todo”, afirmó el alcalde, al subrayar que el objetivo es incrementar el número de niñas y niños beneficiados. Díaz González también destacó el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar políticas públicas orientadas a la atención de grupos vulnerables y a la construcción de una sociedad más incluyente. UN PROYECTO QUE NACIÓ DE UN SUEÑO En su intervención, Luly López Naranjo señaló que la inauguración del Centro Municipal de Autismo representa la materialización de un proyecto largamente esperado. “Sabemos que la intervención temprana tiene el poder de transformar vidas al fortalecer el desarrollo, la comunicación y la integración social de niñas y niños con espectro autista”, expresó.

Explicó que el diseño del centro responde a criterios de accesibilidad universal y estimulación sensorial adecuada, con espacios adaptados para favorecer el desarrollo cognitivo, emocional y social de los usuarios. Cada área fue planeada para ofrecer ambientes seguros y funcionales que promuevan la autonomía, la integración social y el bienestar de las niñas y niños. CAPACITACIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO Para la apertura del centro, el equipo del DIF Saltillo realizó un proceso de capacitación y profesionalización, logrando certificaciones internacionales clave para el diagnóstico del autismo.

Entre ellas destacan: ADOS-2, considerado el estándar internacional para la evaluación diagnóstica del autismo. ADI-R, una entrevista diagnóstica estructurada utilizada en procesos clínicos especializados. Además, se estableció coordinación con el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) para homologar criterios de diagnóstico y atención, así como participación en mesas de trabajo con especialistas y centros de neurodesarrollo. INVERSIÓN Y SERVICIOS DEL CENTRO El nuevo Centro Municipal de Autismo requirió una inversión superior a 428 mil pesos y cuenta con diversas áreas especializadas, entre ellas: Evaluación psicológica y del neurodesarrollo Terapia de lenguaje Terapia ocupacional Sala sensorial Atención y orientación familiar Este modelo permitirá ofrecer atención multidisciplinaria, temprana y accesible para la población infantil del municipio. Entre los principales objetivos del centro destacan facilitar la detección temprana del TEA, brindar valoración médica inicial, ofrecer terapias especializadas y acompañar a las familias durante el proceso de atención, además de fomentar habilidades de comunicación, autorregulación y desarrollo psicomotor. RESPALDO ESTATAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Durante la inauguración, Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, felicitó a Luly López Naranjo por la iniciativa, al considerar que el centro ayudará a atender una necesidad creciente en la ciudad.

“Este centro viene a desfogar esta necesidad que tiene Saltillo para poder atender a todos estos niños y niñas que tienen meses esperando un diagnóstico”, señaló. Por su parte, Jorge Eduardo Verástegui Saucedo, director de Relaciones Institucionales del Grupo Alianza, destacó que la participación del sector privado en proyectos sociales como el Juego con Causa demuestra el impacto que puede lograrse mediante la colaboración entre sociedad, empresas y gobierno. “Este evento no fue solo un partido, fue una muestra de solidaridad, y hoy este sueño se convierte en una realidad tangible”, expresó. UNA ESPERANZA PARA LAS FAMILIAS Durante el acto, Dalia Guadalupe Maldonado Flores, madre de un niño con autismo, agradeció la creación del centro y destacó que representa un apoyo significativo para muchas familias. “Este proyecto es mucho más que un espacio físico; es una puerta a la esperanza, a la inclusión y a nuevas oportunidades para nuestras familias”, dijo. Asimismo, recordó que Javier Díaz fue el primer alcalde en acompañar la caminata de concientización sobre el autismo, lo que, señaló, refleja empatía y compromiso con la inclusión. En la inauguración también estuvieron presentes Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila; Juan Carlos Reynoso, director general del Club Saraperos; Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo, así como familias de la ciudad.

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