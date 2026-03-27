Realizan operativos en comercios de compra-venta de motos y autos al oriente de Saltillo

Dos diligencias de revisión en locales de compra y venta de autos y motocicletas se registraron la tarde de este viernes en dos comercios de la ciudad, ante la presunta comercialización de vehículos con reporte de robo. Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizó inspecciones de facturas y documentos en dos establecimientos, uno ubicado en la colonia Hidalgo y otro en la colonia Morelos.

El primero se localiza en la lateral del periférico, entre las colonias Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero, en el comercio denominado BA Biker, donde se venden motocicletas, así como piezas y refacciones. El segundo negocio, denominado RC, se dedica a la compra y venta de automóviles. En ambos casos, las autoridades llevaron a cabo las diligencias con orden de un juez.

Durante las revisiones se verificaron documentos como facturas, órdenes de compraventa y números de serie de los vehículos, esto debido a una denuncia en la que se señalaba que en dichos establecimientos se comercializaban autos con reporte de robo.

Uno de los encargados del primer lugar revisado manifestó que los vehículos que comercializan no son robados, y explicó que algunos son traídos de Estados Unidos, aunque cuentan con papeles y documentación en regla. Señaló que algunos de ellos aún no han sido completamente legalizados. Serán las investigaciones correspondientes las que determinen la situación legal de ambos comercios y si existió alguna irregularidad. Por lo pronto, los establecimientos quedarán bajo investigación por parte de la autoridad estatal.