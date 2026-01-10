Bajará a 1 grado la temperatura en Saltillo; autoridades se mantienen alerta

TE PUEDE INTERESAR: Museo de las Aves documenta inusual llegada de pelícanos a la Ciudad Deportiva de Saltillo

La Dirección de Protección Civil y Bomberos informó que para este domingo 11 de enero se prevé una temperatura mínima de 1 grado centígrado, mientras que para el lunes 12 de enero el termómetro podría descender hasta los 2 grados, condiciones que incrementan los riesgos para la salud y la seguridad en los hogares.

Ante el descenso de temperaturas provocado por el frente frío número 27, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene activos operativos de prevención y atención para responder de manera oportuna a cualquier incidencia derivada del clima, especialmente en apoyo a personas en situación vulnerable.

El director de la dependencia, Francisco Martínez Ávalos, señaló que desde este sábado personal operativo realiza recorridos preventivos en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de brindar auxilio inmediato y canalizar a quienes lo requieran hacia espacios seguros.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente, consumir alimentos ricos en vitamina C, ingerir líquidos calientes y proteger boca y nariz al salir de lugares cerrados. También recomendó reforzar medidas de higiene como el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial.

En el interior de las viviendas, Protección Civil pidió evitar el uso de braseros, hornos o estufas como método de calefacción, así como revisar el correcto funcionamiento de calentadores y mantener una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Además, se recomendó proteger tuberías y medidores de agua utilizando materiales adecuados como periódico, plástico o hule espuma, evitando el uso de tela o cartón, y mantener descubierta la carátula del medidor.

Para la atención de personas en situación vulnerable, el municipio mantiene habilitados cinco refugios temporales en distintos sectores de la ciudad, tanto en la Zona Centro como en colonias del sur y oriente, los cuales ofrecen resguardo ante las bajas temperaturas.

Las autoridades reiteraron que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse de inmediato al 9-1-1 para recibir atención.