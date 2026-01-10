Bajará a 1 grado la temperatura en Saltillo; autoridades se mantienen alerta

Saltillo
/ 10 enero 2026
    Bajará a 1 grado la temperatura en Saltillo; autoridades se mantienen alerta
    Protección Civil de Saltillo reforzó la vigilancia y atención a reportes ciudadanos ante el frente frío 27, con el objetivo de prevenir riesgos y brindar apoyo inmediato a la población. FOTO: CORTESÍA

Por frente frío 27, Ayuntamiento activa operativos y habilita refugios ante temperaturas congelantes

Ante el descenso de temperaturas provocado por el frente frío número 27, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene activos operativos de prevención y atención para responder de manera oportuna a cualquier incidencia derivada del clima, especialmente en apoyo a personas en situación vulnerable.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos informó que para este domingo 11 de enero se prevé una temperatura mínima de 1 grado centígrado, mientras que para el lunes 12 de enero el termómetro podría descender hasta los 2 grados, condiciones que incrementan los riesgos para la salud y la seguridad en los hogares.

TE PUEDE INTERESAR: Museo de las Aves documenta inusual llegada de pelícanos a la Ciudad Deportiva de Saltillo

$!Protección Civil exhorta a la población a tomar medidas para proteger la salud y prevenir riesgos en los hogares.
Protección Civil exhorta a la población a tomar medidas para proteger la salud y prevenir riesgos en los hogares. FOTO: CORTESÍA

El director de la dependencia, Francisco Martínez Ávalos, señaló que desde este sábado personal operativo realiza recorridos preventivos en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de brindar auxilio inmediato y canalizar a quienes lo requieran hacia espacios seguros.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente, consumir alimentos ricos en vitamina C, ingerir líquidos calientes y proteger boca y nariz al salir de lugares cerrados. También recomendó reforzar medidas de higiene como el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial.

En el interior de las viviendas, Protección Civil pidió evitar el uso de braseros, hornos o estufas como método de calefacción, así como revisar el correcto funcionamiento de calentadores y mantener una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Además, se recomendó proteger tuberías y medidores de agua utilizando materiales adecuados como periódico, plástico o hule espuma, evitando el uso de tela o cartón, y mantener descubierta la carátula del medidor.

Para la atención de personas en situación vulnerable, el municipio mantiene habilitados cinco refugios temporales en distintos sectores de la ciudad, tanto en la Zona Centro como en colonias del sur y oriente, los cuales ofrecen resguardo ante las bajas temperaturas.

Las autoridades reiteraron que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse de inmediato al 9-1-1 para recibir atención.

Temas


Clima
Frente Frío

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

¿Hay algo peor que un juez del nuevo Poder Judicial?
Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!

Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!
Se considera inadmisible que, por un asunto que involucra la renta de un espacio minúsculo, para la instalación un espectacular, se haya desplegado un operativo excesivo en el aeropuerto de Monterrey.

Exigimos la liberación inmediata de nuestro Director General
La Fiscalía de Nuevo León mintió en un comunicado difundido sobre la detención del director de VANGUARDIA.

Fiscalía de Nuevo León miente sobre detención de directivo de VANGUARDIA
SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo

SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo
true

Coahuila: Los partidos políticos deben escoger candidatos distinguidos al Congreso local
true

El hermoso evangelio de los bravucones
Coparmex señaló que el ajuste no es una dilación, sino una medida preventiva para evitar conflictos legales de la empresa.

Coparmex Monclova respalda ampliación de plazo en subasta de AHMSA