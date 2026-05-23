Bajo los influjos del alcohol, termina volcado en Saltillo

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    Bajo los influjos del alcohol, termina volcado en Saltillo
    La camioneta Suburban terminó volcada sobre uno de sus costados tras subir al camellón central del puente vehicular. MARTÍN ROJAS
    Bajo los influjos del alcohol, termina volcado en Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal cerraron parcialmente la circulación para evitar otro accidente en la zona. MARTÍN ROJAS

El conductor de una Suburban perdió el control sobre el periférico LEA y terminó sobre el camellón de un puente vehicular

El conductor de una camioneta Chevrolet Suburban terminó volcado durante la madrugada de este sábado, luego de perder el control mientras circulaba por el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Villa Universidad, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando el joven transitaba de sur a norte sobre dicha vialidad. Presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ebriedad-y-exceso-de-velocidad-dejan-un-joven-herido-en-saltillo-copiloto-fallece-BD20891743

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al puente vehicular ubicado en ese sector perdió el control del volante. La camioneta subió al camellón central y lo utilizó como rampa, para después volcar varios metros adelante.

Tras el accidente, automovilistas que pasaban por el lugar dieron aviso al sistema de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación.

Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas de gravedad. El conductor fue detenido por las autoridades.

$!El conductor fue detenido y el caso quedó a disposición del Ministerio Público de asuntos viales.
El conductor fue detenido y el caso quedó a disposición del Ministerio Público de asuntos viales. MARTÍN ROJAS

Finalmente, el caso fue consignado ante el Ministerio Público de asuntos viales, instancia que se encargará de deslindar responsabilidades.

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