Bajo los influjos del alcohol, termina volcado en Saltillo

El conductor de una camioneta Chevrolet Suburban terminó volcado durante la madrugada de este sábado, luego de perder el control mientras circulaba por el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Villa Universidad, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando el joven transitaba de sur a norte sobre dicha vialidad. Presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol.

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al puente vehicular ubicado en ese sector perdió el control del volante. La camioneta subió al camellón central y lo utilizó como rampa, para después volcar varios metros adelante. Tras el accidente, automovilistas que pasaban por el lugar dieron aviso al sistema de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación. Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas de gravedad. El conductor fue detenido por las autoridades.

Finalmente, el caso fue consignado ante el Ministerio Público de asuntos viales, instancia que se encargará de deslindar responsabilidades.