Ebriedad y exceso de velocidad dejan un joven herido en Saltillo; copiloto fallece

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    Ebriedad y exceso de velocidad dejan un joven herido en Saltillo; copiloto fallece
    Paramédicos y bomberos trabajaron para liberar con vida al conductor, quien quedó prensado dentro del automóvil. MARTÍN ROJAS
    Ebriedad y exceso de velocidad dejan un joven herido en Saltillo; copiloto fallece
    Elementos de la Cruz Roja brindaron atención de emergencia al joven lesionado antes de trasladarlo a la clínica 2 del IMSS; indicaron además sobre el fallecimiento del copiloto. MARTÍN ROJAS
    Ebriedad y exceso de velocidad dejan un joven herido en Saltillo; copiloto fallece
    Se colocó una lona sobre el cuerpo del joven fallecido mientras se realizaban las diligencias en Venustiano Carranza. MARTÍN ROJAS
    Ebriedad y exceso de velocidad dejan un joven herido en Saltillo; copiloto fallece
    Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias en el sitio donde ocurrió el fatal accidente. MARTÍN ROJAS

El conductor de un Volkswagen Golf presuntamente manejaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad cuando impactó una grúa que realizaba trabajos de mantenimiento; falleció su copiloto

Un joven perdió la vida y otro más resultó gravemente lesionado luego de un fuerte accidente registrado durante la madrugada del sábado sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo, donde el vehículo en el que viajaban chocó contra una grúa que realizaba labores de mantenimiento en el alumbrado público.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 01:40 horas, cuando el conductor de un Volkswagen Golf, identificado como Marco Antonio, circulaba de sur a norte acompañado de otro joven.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-sexagenaria-pierde-camino-derriba-palmera-y-provoca-choque-CD20891056

Fue antes de llegar al cruce con el bulevar Galerías cuando, presuntamente debido al exceso de velocidad y al estado de ebriedad en el que manejaba, el conductor de 23 años no logró detener la marcha y se impactó contra la parte trasera de una grúa que trabajaba en las luminarias del sector.

Tras el choque, la pesada unidad fue desplazada varios metros, mientras que el automóvil compacto terminó destruido al proyectarse contra una luminaria. Testigos solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance.

Al llegar, las autoridades solicitaron el apoyo de cuerpos de rescate, ya que ambos tripulantes habían quedado prensados dentro del vehículo. Elementos de Bomberos comenzaron las maniobras para liberar a los jóvenes; sin embargo, al retirar la puerta del copiloto descubrieron que uno de ellos ya no contaba con signos vitales.

$!La grúa involucrada presentó afectaciones en la parte trasera luego del fuerte impacto registrado durante la madrugada.
La grúa involucrada presentó afectaciones en la parte trasera luego del fuerte impacto registrado durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento de Emanuel de Jesús, mientras que el conductor todavía presentaba signos vitales. Con apoyo de las llamadas “quijadas de la vida”, fue rescatado y trasladado de urgencia a la clínica 2 del IMSS, donde su estado de salud fue reportado como reservado.

La zona fue acordonada por elementos de la Fiscalía General del Estado, que realizaron las diligencias correspondientes. Al concluir los peritajes, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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