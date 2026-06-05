Blindan recursos municipales en Saltillo por jornada electoral

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Blindan recursos municipales en Saltillo por jornada electoral
    Las instalaciones municipales quedaron bajo resguardo conforme a los lineamientos establecidos para el proceso electoral. CORTESÍA

Resguardan oficinas, bodegas y vehículos oficiales; comité dará seguimiento al cumplimiento de las disposiciones durante el proceso electoral

El Gobierno Municipal de Saltillo implementó este viernes las acciones correspondientes al Blindaje Electoral con motivo de la jornada electoral de este domingo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Como parte de estas medidas, fueron resguardadas bodegas, oficinas y vehículos oficiales del Municipio, en apego a las disposiciones legales aplicables durante el proceso electoral y a los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/inicia-ramos-arizpe-operativo-de-blindaje-electoral-previo-a-la-jornada-de-votacion-MK21182068

Asimismo, se integró el comité encargado de dar seguimiento a las acciones de Blindaje Electoral, conformado por Giovanni de la Peña Merlos, Rebeca Boone Villarreal, Ricardo Valdez Cabello y Francisco Saracho Navarro.

$!Los sellos colocados en oficinas y dependencias buscan garantizar el cumplimiento de la normatividad electoral.
Los sellos colocados en oficinas y dependencias buscan garantizar el cumplimiento de la normatividad electoral. CORTESÍA

La administración municipal señaló que estas acciones forman parte de los mecanismos preventivos que se aplican para garantizar la imparcialidad en el actuar gubernamental, brindar certeza a la ciudadanía sobre el uso adecuado de los recursos públicos y fortalecer la transparencia durante el desarrollo de la jornada electoral.

$!Vehículos oficiales del Municipio fueron concentrados y resguardados como parte de las acciones de blindaje.
Vehículos oficiales del Municipio fueron concentrados y resguardados como parte de las acciones de blindaje. CORTESÍA

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso con la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto a las instituciones democráticas, por lo que mantendrá el cumplimiento de las disposiciones electorales antes, durante y después de la elección.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Blindaje
Elecciones Coahuila

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cría cuervos

Cría cuervos
true

AMLO: Lengua le sobra; buen sentido le falta

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra la inspección de becerros recién nacidos, así como la atención inmediata de lesiones ocasionadas por manejo, cercos o procedimientos de campo.

Gusano barrenador pone bajo vigilancia a productores del norte de Coahuila
El accidente ocurrió en un terreno ubicado en el cruce de Antonio Cárdenas y el bulevar Teresitas, donde el afectado fue atendido inicialmente por socorristas antes de ser llevado al IMSS.

Grave jinete tras caer de caballo y ser arrastrado por más de 100 metros al sur de Saltillo

Todas las Rumble Bee incluyen tracción integral activa permanente, caja de transferencia Borg Warner 48-11 con reparto variable de torque en modo 4x4.

A finales de 2026 arrancará producción de la RAM 1500 SRT en Saltillo
El sencillo toma inspiración de una experiencia común entre los aficionados: vivir citas, amistades y recuerdos alrededor de los juegos de Saraperos.

Emiliano Ortiz homenajea a Saraperos de Saltillo con el tema ‘Una Temporada Más’
La recolección de cerezas en el noroeste del Pacífico atrae cada año a miles de trabajadores migrantes bajo el programa H-2A, quienes buscan mejores ingresos a pesar de la reciente reducción de salarios y los desafíos del sector.

Las granjas en EU dependen más que nunca de un problemático programa de visas
Zelensky parecía estar intentando aprovechar un momento crucial de la guerra.

Zelensky pide negociaciones cara a cara para poner fin a la guerra en una carta pública dirigida a Putin