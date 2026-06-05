Blindan recursos municipales en Saltillo por jornada electoral
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Resguardan oficinas, bodegas y vehículos oficiales; comité dará seguimiento al cumplimiento de las disposiciones durante el proceso electoral
El Gobierno Municipal de Saltillo implementó este viernes las acciones correspondientes al Blindaje Electoral con motivo de la jornada electoral de este domingo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Como parte de estas medidas, fueron resguardadas bodegas, oficinas y vehículos oficiales del Municipio, en apego a las disposiciones legales aplicables durante el proceso electoral y a los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.
Asimismo, se integró el comité encargado de dar seguimiento a las acciones de Blindaje Electoral, conformado por Giovanni de la Peña Merlos, Rebeca Boone Villarreal, Ricardo Valdez Cabello y Francisco Saracho Navarro.
La administración municipal señaló que estas acciones forman parte de los mecanismos preventivos que se aplican para garantizar la imparcialidad en el actuar gubernamental, brindar certeza a la ciudadanía sobre el uso adecuado de los recursos públicos y fortalecer la transparencia durante el desarrollo de la jornada electoral.
El Gobierno Municipal reiteró su compromiso con la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto a las instituciones democráticas, por lo que mantendrá el cumplimiento de las disposiciones electorales antes, durante y después de la elección.