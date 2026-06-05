Blindan recursos municipales en Saltillo por jornada electoral

El Gobierno Municipal de Saltillo implementó este viernes las acciones correspondientes al Blindaje Electoral con motivo de la jornada electoral de este domingo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Como parte de estas medidas, fueron resguardadas bodegas, oficinas y vehículos oficiales del Municipio, en apego a las disposiciones legales aplicables durante el proceso electoral y a los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.