Boda viral en Saltillo: novios sorprenden con desfile al estilo Oaxaca y tambora en pleno Centro

Lo que para muchos comenzó como una escena inesperada en pleno corazón de Saltillo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del fin de semana en redes sociales: una boda con esencia sureña, música en vivo y un desfile festivo que paralizó miradas sobre la calle Hidalgo. Los protagonistas fueron Isaías Reyna y Daniela Flores, una joven pareja que decidió romper con el protocolo tradicional de las ceremonias nupciales y llevar su celebración a las calles del Centro Histórico con una estampa poco común para la capital coahuilense.

Acompañados por una banda sinaloense, enormes figuras de cartonería que simulaban a los novios, familiares bailando y un séquito de invitados avanzando entre sonrisas, aplausos y celulares en alto, los recién casados caminaron por una de las vialidades más emblemáticas de Saltillo mientras la tambora marcaba el paso de una fiesta que parecía salida del sur del país.

Decenas de ciudadanos que se encontraban en el primer cuadro de la ciudad grabaron el singular recorrido y compartieron los videos en plataformas digitales, donde rápidamente comenzaron a circular con comentarios de sorpresa, admiración y curiosidad por la colorida celebración. Muchos usuarios incluso pensaron que se trataba de una tradición importada directamente de Oaxaca o de algunas regiones de Chiapas, debido a la presencia de los conocidos “monos de calenda”, figuras gigantes utilizadas en procesiones festivas y bodas populares del sur mexicano. La propia conversación en redes abrió un debate entre internautas sobre el origen de la tradición. Algunos explicaron que este tipo de comparsas suelen acompañar a los novios a la salida de la iglesia con música, danza y personajes monumentales, convirtiendo el trayecto en una auténtica verbena pública. La difusión creció todavía más cuando la agrupación encargada de musicalizar el desfile, La Décima del Norte, compartió el video en sus redes sociales bajo la frase “Así se celebra una boda en Saltillo Coahuila”, publicación que acumuló reacciones inmediatas y una avalancha de comentarios corrigiendo que, en realidad, el estilo remitía claramente al sur del país.

Sin embargo, lejos de la discusión sobre la procedencia cultural del festejo, lo que terminó conquistando a los usuarios fue la autenticidad con la que la pareja decidió celebrar. De acuerdo con el contenido que ambos comparten en sus redes personales, Isaías y Daniela son amantes de los viajes, de las experiencias fuera de lo común y de un estilo de vida relajado, espontáneo y divertido, por lo que su boda difícilmente podía limitarse a una ceremonia convencional. Y así ocurrió. Su enlace se transformó en una mezcla entre tradición popular, fiesta callejera y espectáculo visual, donde cada paso estuvo acompañado por música de viento, baile improvisado y la complicidad de invitados que hicieron del Centro de Saltillo una pista abierta. La postal fue tan inusual que automovilistas redujeron la marcha, peatones se detuvieron a observar y comerciantes salieron de sus negocios para atestiguar el paso de los novios, quienes avanzaban sonrientes mientras las enormes botargas de calenda robaban cámara entre los asistentes. Así, esta pareja logró algo poco frecuente: que una boda no solo quedara en el álbum familiar, sino también en el asombro colectivo de una ciudad que por unos minutos dejó de caminar para verlos pasar.

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