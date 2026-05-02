$!No lo olvides: arranca esta semana el ‘Duelo de Sonoras’ para celebrar a mamá en Saltillo

El Gobierno Municipal reiteró la invitación para asistir al “Duelo de Sonoras”, programa musical que se desarrollará del 6 al 9 de mayo en distintos sectores de la ciudad con motivo del Día de las Madres. Luego de que días atrás se anunciara esta cartelera especial, el alcalde Javier Díaz González insistió en que el objetivo es que ninguna mamá se quede sin festejo, por lo que llamó a la ciudadanía a tomar nota de las fechas y sedes donde se llevarán a cabo las presentaciones gratuitas.

El presidente municipal recordó que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se optó por descentralizar la celebración y trasladarla directamente a las colonias para acercar espectáculos musicales a más familias. La programación contempla la participación de La Sonora Dinamita, la Súper Original Tropicana de Benetia, la Explosiva Sonora y el grupo local Señor Bones, quienes pondrán el ambiente durante cuatro tardes consecutivas a partir de las 18:30 horas.

El miércoles 6 de mayo el arranque será en el parque Abraham Curbelo de la colonia Guayulera; el jueves 7 la fiesta se trasladará a la colonia Teresitas; el viernes 8 continuará en la plaza pública de Zaragoza; y el sábado 9 concluirá en Satélite Norte.

Autoridades municipales insistieron en que todos los eventos tendrán acceso completamente libre, por lo que reiteraron el llamado a las madres de familia para acudir con hijos, nietos y amistades a disfrutar de esta celebración popular.

Con este nuevo exhorto, el municipio busca mantener presente entre la población una agenda festiva que pretende llevar música, convivencia y reconocimiento a las mamás directamente a sus colonias.

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