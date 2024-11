¿Boicot al semestre en el Tec Saltillo?

Si los maestros afectados no entregan las calificaciones, los alumnos no se verían perjudicados, dijo la directora del plantel Saltillo

Ante la posibilidad de una protesta por parte de los docentes del Instituto Tecnológico de Saltillo, que incluiría la retención de calificaciones, la directora Ania Sánchez Ruiz aseguró que no habrá afectaciones para los estudiantes en el próximo cierre del semestre agosto-diciembre.

Sánchez Ruiz detalló que los 21 maestros del Tecnológico local, quienes llevan tres quincenas sin recibir su salario, no son los únicos en esta situación, ya que la falta de pago se ha visto reflejada a nivel nacional en distintas sedes del TECnm.

De desencadenarse algún acto de protesta, serían aproximadamente 80 grupos de las distintas ingenierías que se imparten en la sede Saltillo los que se verían afectados, por ello, Sánchez Ruiz y la dirección general del TECNM están realizando las gestiones pertinentes para normalizar los pagos de los maestros.

Asimismo, enfatizó que, en caso de que los docentes decidieran no entregar calificaciones como manifestación de su descontento, esto no afectaría a los estudiantes. “El reglamento marca que, si se presentara esta situación, los alumnos tienen todo el derecho de someter su caso a un Comité Académico, que determinaría alternativas para evaluar en caso de que se haya vulnerado este derecho”, explicó. Además, resaltó que “los docentes no pueden evaluar sin justificación”, por lo que la evaluación de los alumnos no debería verse perjudicada por conflictos laborales.

Según la directora, estos docentes están en un proceso administrativo para obtener una plaza de mayor categoría, lo que les permitirá percibir mejoras en sus condiciones laborales, incluidos los salarios, sin embargo, el pago fue suspendido a causa de problemas con Hacienda.

“Este es un tema extraoficial, los docentes con los que hemos tenido contacto nos han externado su compromiso. Entendemos que hay una una inquietud de su parte totalmente justificada ante esta situación, sin embargo, nos han externado que ellos no pretenden perjudicar a los alumnos porque son cosas completamente diferentes”, añadió.

Ante los recientes rumores, la directora señaló que no se ha tenido contacto con los maestros recientemente, aunque al menos hasta la semana pasada mantuvieron pláticas con ellos para asegurarles que el Tecnológico de Saltillo ha trabajado en resguardar los derechos de los docentes, incluido su acceso a servicios médicos.

Además, indicó que, aunque no es posible brindar apoyo económico, se les ha ofrecido a los maestros la opción de dar sus clases de manera híbrida o virtual, sin embargo, hasta este lunes ninguno ha optado por dicha alternativa.

La directora concluyó reiterando su compromiso por encontrar soluciones que beneficien tanto a los docentes como a los estudiantes, para asegurar el cumplimiento de sus derechos y el normal desarrollo del ciclo académico.