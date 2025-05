‘Ella no fue la responsable, pero sí tuvo omisión grave’: madre de niñas saltillenses fallecidas sobre su nana

Aunque la madre reconoce que la nana no fue responsable, pide no contratarla: ‘mentía constantemente, tiene creencias religiosas no buenas...’

Así pues, recomienda que “ no la contraten; no quisiera —agrega— que alguien pasara por una situación similar”.

En Facebook, la madre publicó el siguiente mensaje: “No contratar. Pasen la voz a sus amigas conocidas, por favor, pues muchas saben mi historia. No quiero dar detalles, pero no la contraten, pues, como saben algunas el lamentable suceso que pasé, ella no fue la responsable”.

“Pero, claramente, SÍ tuvo —precisa en el texto— una omisión DEMASIADO GRAVE sobre el cuidado de mis hijas”.

“Trabajó durante un año conmigo. Mentía constantemente. Tiene creencias religiosas NO buenas; te envuelve en creer sus mentiras. Al principio queda bien en su trabajo, pero con el tiempo cambia, aunque las trates como una más de la familia. NO lo son”.

Agrega: “Las personas que me conocen saben el buen trato que le di siempre. En verdad me arrepiento de haberla contratado; confié en ella; la traté de la mejor manera en todo momento y, aún así, NO actuó como debió ante la lamentable situación”.

“Compartan a todas sus conocidas de aquí de Saltillo y de Monterrey; no quisiera que alguien pasara por una situación similar”, concluye la redacción, a cuyo calce aparece una credencial para votar a nombre de Yaretsy Fernanda Canizales Casas, la niñera aludida.