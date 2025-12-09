Bomberos de Saltillo fortalecerán su parque vehicular y avanzan en subestación de Mirasierra

El cuerpo de Protección Civil y Bomberos de Saltillo se prepara para reforzar su capacidad operativa con la pronta integración de nuevas ambulancias a su parque vehicular. El titular de la dependencia, Francisco Martínez Ávalos, confirmó que el alcalde se encuentra gestionando las unidades necesarias para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Actualmente, el Heroico Cuerpo de Bomberos opera de manera regular a pesar de que cuatro unidades de urgencias médicas están en el taller por daños mecánicos.

“Ya está en la gestión del alcalde este para revisar ese tema. Ahorita tenemos una, pero queremos tener al menos una por estación", declaró Martínez Ávalos.

El funcionario aseguró que se está trabajando para que el servicio pueda restablecerse completamente en el corto plazo. "Esperamos que en las próximas semanas les demos la buena noticia", adelantó.

La meta de la dependencia es contar con un total de cinco ambulancias operativas, reincorporando paulatinamente las unidades. "La idea es que tengamos en los próximos días al menos dos y en los siguientes días otras dos para tener cinco cuando menos", detalló el titular de Protección Civil.

ESTACIÓN MIRASIERRA

En otros temas, Martínez Ávalos informó que no se tienen registradas denuncias por venta de pirotecnia, pero se mantiene la supervisión en mercados junto a otras dependencias.

"Lo que más venden son cebollitas y algo de luces de gala y eso. Pero de todas maneras, se va a seguir supervisando los mercados para evitar que pueda haber alguno que se nos escapó", comentó.

Respecto al proyecto de la subestación de bomberos en el sector Mirasierra, el titular confirmó que se avanza en dos líneas de acción: la definición del sitio para la construcción y la adquisición de una unidad de ataque rápido.

“Ahí no se requiere una unidad de ataque normal, puesto que muchos de los incendios allá son baldíos y son arroyos, entonces requiere llegar con mayor rapidez", explicó.

El costo de esta unidad de ataque rápido se estima entre 400 mil y 600 mil pesos, mientras que el terreno sería municipal y la construcción no requeriría una inversión excesiva, ya que sería un espacio más funcional que un edificio grande.