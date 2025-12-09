Arteaga implementa exámenes antidoping sorpresa a empleados municipales

Coahuila
/ 9 diciembre 2025
    Arteaga implementa exámenes antidoping sorpresa a empleados municipales
    La medida busca garantizar un servicio público eficiente y transparente a la ciudadanía de Arteaga. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

El programa aplicará pruebas aleatorias en distintas áreas del Ayuntamiento para asegurar la probidad y eficiencia de los servidores públicos

La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, anunció la implementación de un programa de exámenes antidoping sorpresa que se aplicará a los trabajadores de las diferentes áreas del Ayuntamiento. La medida busca asegurar la calidad y probidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía.

La estrategia se pone en marcha tras la reciente aplicación de pruebas a los elementos de Protección Civil, la cual sentó un precedente para la política de control laboral.

Sánchez Flores confirmó que los exámenes se realizarán de forma aleatoria en distintas direcciones y que el calendario se mantendrá en reserva. “Sí, tenemos planeado, obviamente van a ser sorpresa y omitimos las áreas, pero seguiremos haciéndolo”, declaró.

El propósito principal de esta acción es “garantizar que los servidores públicos presten un buen servicio a la ciudadanía”, explicó la alcaldesa, y agregó que la medida es parte de una política pública del municipio.

Detalló que en el caso de Protección Civil la revisión será de forma anual, mientras que la plantilla de Seguridad Pública ya está cubierta mediante los exámenes de control y confianza. “También esa área está cubierta”, señaló.

En otros temas, la munícipe destacó la buena gestión financiera del Ayuntamiento, lo que permitió cumplir a tiempo con las prestaciones de fin de año.

“Ya se depositaron desde la semana pasada. Ya le cumplimos a los trabajadores con ese derecho y esa prestación que cuentan y ya están depositados en sus cuentas”, afirmó. Esto se debe a que “afortunadamente tenemos buenas finanzas. Contamos con muy buena recaudación este año”.

Finalmente, en cuanto a la temporada decembrina, informó sobre el incremento de operativos antialcohol y el monitoreo de palapas. Las autoridades continúan revisando horarios y niveles de ruido.

Añadió que ya se han tomado medidas severas, pues se han “clausurado 2 palapas en lo que va de noviembre y estos días de diciembre” por ser reincidentes en las faltas al reglamento.

