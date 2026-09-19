Bomberos llevan sonrisas a niños del Hospital Materno Infantil de Saltillo

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    Bomberos llevan sonrisas a niños del Hospital Materno Infantil de Saltillo
    Pacientes, familiares y personal del hospital participaron en la convivencia realizada la tarde del viernes. CORTESÍA

Integrantes de un diplomado en Atención Médica Prehospitalaria entregaron juguetes y convivieron con menores que recibían atención médica

Pacientes del Hospital Materno Infantil recibieron juguetes durante una actividad realizada por integrantes del Diplomado en Atención Médica Prehospitalaria del Heroico Cuerpo de Bomberos de Saltillo y la Universidad Autónoma de Coahuila.

La convivencia se llevó a cabo la tarde del viernes, durante el turno vespertino, en el área de Urgencias del hospital.

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Los participantes acudieron con diversos juguetes que fueron entregados a los menores que se encontraban recibiendo atención médica.

$!La actividad fue realizada por participantes del Diplomado en Atención Médica Prehospitalaria del Cuerpo de Bomberos de Saltillo y la UAdeC.
La actividad fue realizada por participantes del Diplomado en Atención Médica Prehospitalaria del Cuerpo de Bomberos de Saltillo y la UAdeC. CORTESÍA

Además de la entrega, los integrantes del diplomado convivieron con pacientes, familiares y personal del centro hospitalario.

La actividad tuvo como propósito acompañar a los menores y sus familias durante su estancia en el hospital y ofrecerles un momento de distracción.

$!Integrantes del diplomado entregaron juguetes a menores que recibían atención en el Hospital Materno Infantil.
Integrantes del diplomado entregaron juguetes a menores que recibían atención en el Hospital Materno Infantil. CORTESÍA

De acuerdo con el Heroico Cuerpo de Bomberos de Saltillo y la Universidad Autónoma de Coahuila, este tipo de actividades busca fomentar la solidaridad y el acompañamiento hacia quienes atraviesan una situación médica.

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