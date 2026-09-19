Bomberos llevan sonrisas a niños del Hospital Materno Infantil de Saltillo

Pacientes del Hospital Materno Infantil recibieron juguetes durante una actividad realizada por integrantes del Diplomado en Atención Médica Prehospitalaria del Heroico Cuerpo de Bomberos de Saltillo y la Universidad Autónoma de Coahuila.

La convivencia se llevó a cabo la tarde del viernes, durante el turno vespertino, en el área de Urgencias del hospital.