Bomberos llevan sonrisas a niños del Hospital Materno Infantil de Saltillo
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Integrantes de un diplomado en Atención Médica Prehospitalaria entregaron juguetes y convivieron con menores que recibían atención médica
Pacientes del Hospital Materno Infantil recibieron juguetes durante una actividad realizada por integrantes del Diplomado en Atención Médica Prehospitalaria del Heroico Cuerpo de Bomberos de Saltillo y la Universidad Autónoma de Coahuila.
La convivencia se llevó a cabo la tarde del viernes, durante el turno vespertino, en el área de Urgencias del hospital.
Los participantes acudieron con diversos juguetes que fueron entregados a los menores que se encontraban recibiendo atención médica.
Además de la entrega, los integrantes del diplomado convivieron con pacientes, familiares y personal del centro hospitalario.
La actividad tuvo como propósito acompañar a los menores y sus familias durante su estancia en el hospital y ofrecerles un momento de distracción.
De acuerdo con el Heroico Cuerpo de Bomberos de Saltillo y la Universidad Autónoma de Coahuila, este tipo de actividades busca fomentar la solidaridad y el acompañamiento hacia quienes atraviesan una situación médica.