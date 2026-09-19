Rescatan a dos mujeres tras extraviarse en la Sierra de Zapalinamé, Saltillo

Dos mujeres fueron localizadas y rescatadas por personal del Cuerpo de Bomberos luego de permanecer extraviadas alrededor de seis horas durante un recorrido por la Sierra de Zapalinamé, en Saltillo, donde la falta de luz al caer la noche les impidió continuar su descenso este viernes.

Tras recibirse el reporte a través del Sistema Estatal de Emergencias, se solicitó apoyo para localizar a Gabriela Peña, de 38 años, y Jaidi Peña, de 18, quienes se encontraban en el área del Cañón de San Lorenzo.