Rescatan a dos mujeres tras extraviarse en la Sierra de Zapalinamé, Saltillo
Gabriela y Jaidi permanecieron alrededor de seis horas extraviadas en el Cañón de San Lorenzo; fueron localizadas sobre un árbol mientras esperaban ayuda
Dos mujeres fueron localizadas y rescatadas por personal del Cuerpo de Bomberos luego de permanecer extraviadas alrededor de seis horas durante un recorrido por la Sierra de Zapalinamé, en Saltillo, donde la falta de luz al caer la noche les impidió continuar su descenso este viernes.
Tras recibirse el reporte a través del Sistema Estatal de Emergencias, se solicitó apoyo para localizar a Gabriela Peña, de 38 años, y Jaidi Peña, de 18, quienes se encontraban en el área del Cañón de San Lorenzo.
Una brigada de Bomberos, integrada por elementos de la Estación 2 y del equipo de Rescate Vertical, se trasladó hasta el sector para iniciar la búsqueda de las mujeres, quienes ya no habían podido continuar su recorrido.
Las labores duraron aproximadamente seis horas, hasta que los socorristas lograron establecer contacto con Gabriela y Jaidi, quienes permanecían sobre un árbol mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia.
Una vez localizadas, los elementos realizaron una valoración para conocer su estado de salud y posteriormente comenzaron las maniobras para ayudarlas a descender de la sierra.
Finalmente, ambas mujeres lograron salir del lugar sin lesiones y fueron entregadas a sus familiares. El operativo concluyó después de varias horas de búsqueda y descenso por parte de los cuerpos de emergencia.