Brian viajó de NL a Saltillo a ver a su novia pero nunca llegó a su destino

Saltillo
/ 22 octubre 2025
    Brian viajó de NL a Saltillo a ver a su novia pero nunca llegó a su destino
    Cualquier información sobre su paradero puede ser reportada al número de contacto proporcionado por la familia: 81 20 20 44 11. FOTO: REDES SOCIALES

Brian Gutiérrez Cruz, de 24 años, está desaparecido desde el 4 de octubre de 2025 en General Escobedo, Nuevo León. Sus familiares y amigos hacen un llamado a la comunidad para obtener información que ayude a su localización

La familia de Brian Gutiérrez Cruz vive momentos de angustia desde hace más de dos semanas, luego de que el joven de 24 años desapareciera en General Escobedo, Nuevo León.

Según los testimonios, Brian salió en su motocicleta el pasado 4 de octubre de 2025 desde la colonia Fernando Amilpa, pero nunca llegó a su destino. Aunque compañeros de trabajo informaron a sus padres que el joven había comentado su intención de visitar a su novia en Saltillo, Coahuila, la pareja del joven aseguró él no llegó con ella.

La preocupación de familiares y amigos aumenta cada día, mientras realizan búsquedas constantes y solicitan apoyo de la comunidad. Cada pista o dato que pueda ayudar a localizarlo se considera crucial para traerlo de regreso sano y salvo.

Descripción del desaparecido:

Nombre: Brian Gutiérrez Cruz

Edad: 24 años

Nacionalidad: mexicana

Género: masculino

Cabello: lacio, negro

Tez: moreno

Estatura: 1.65 metros

Complexión: regular

Vestimenta: chamarra tipo rompevientos negra con franjas rojas y blancas en el pecho, pantalón café y tenis blancos

Las autoridades y la familia piden a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Brian comunicarse al 81 20 20 44 11.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

