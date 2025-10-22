Brian viajó de NL a Saltillo a ver a su novia pero nunca llegó a su destino
Brian Gutiérrez Cruz, de 24 años, está desaparecido desde el 4 de octubre de 2025 en General Escobedo, Nuevo León. Sus familiares y amigos hacen un llamado a la comunidad para obtener información que ayude a su localización
La familia de Brian Gutiérrez Cruz vive momentos de angustia desde hace más de dos semanas, luego de que el joven de 24 años desapareciera en General Escobedo, Nuevo León.
Según los testimonios, Brian salió en su motocicleta el pasado 4 de octubre de 2025 desde la colonia Fernando Amilpa, pero nunca llegó a su destino. Aunque compañeros de trabajo informaron a sus padres que el joven había comentado su intención de visitar a su novia en Saltillo, Coahuila, la pareja del joven aseguró él no llegó con ella.
La preocupación de familiares y amigos aumenta cada día, mientras realizan búsquedas constantes y solicitan apoyo de la comunidad. Cada pista o dato que pueda ayudar a localizarlo se considera crucial para traerlo de regreso sano y salvo.
Descripción del desaparecido:
Nombre: Brian Gutiérrez Cruz
Edad: 24 años
Nacionalidad: mexicana
Género: masculino
Cabello: lacio, negro
Tez: moreno
Estatura: 1.65 metros
Complexión: regular
Vestimenta: chamarra tipo rompevientos negra con franjas rojas y blancas en el pecho, pantalón café y tenis blancos
Las autoridades y la familia piden a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Brian comunicarse al 81 20 20 44 11.