Brian viajó de NL a Saltillo a ver a su novia pero nunca llegó a su destino

La familia de Brian Gutiérrez Cruz vive momentos de angustia desde hace más de dos semanas, luego de que el joven de 24 años desapareciera en General Escobedo, Nuevo León.

Según los testimonios, Brian salió en su motocicleta el pasado 4 de octubre de 2025 desde la colonia Fernando Amilpa, pero nunca llegó a su destino. Aunque compañeros de trabajo informaron a sus padres que el joven había comentado su intención de visitar a su novia en Saltillo, Coahuila, la pareja del joven aseguró él no llegó con ella.

La preocupación de familiares y amigos aumenta cada día, mientras realizan búsquedas constantes y solicitan apoyo de la comunidad. Cada pista o dato que pueda ayudar a localizarlo se considera crucial para traerlo de regreso sano y salvo.