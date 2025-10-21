¿Estás listo? Saltillo se prepara para el Festival Ánimas del Desierto 2025 con más de 70 actividades culturales

Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, anunció que todo está listo para el Festival Ánimas del Desierto 2025, que se realizará del 28 de octubre al 6 de noviembre. El evento contará con 71 actividades distribuidas en 38 espacios de la ciudad, con la participación de aproximadamente 2 mil personas entre organizadores, artistas, creadores, estudiantes, voluntarios y personal operativo. Se espera una asistencia de más de 350 mil personas.

Entre las actividades destacan las “Calaveras Saraperas” en centros comunitarios de colonias como Omega, Pueblo Insurgente y La Herradura, así como “Sonríe con la Catrina” en Loma Linda, Lomas del Refugio y San Antonio. Además, se premiarán altares de muertos y se presentará el espectáculo “Xempa, tradiciones de vida y muerte” del Circo Dragón de Jalisco.