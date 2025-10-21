¿Estás listo? Saltillo se prepara para el Festival Ánimas del Desierto 2025 con más de 70 actividades culturales
Del 28 de octubre al 6 de noviembre, Saltillo celebrará el Festival Ánimas del Desierto en 38 espacios de la ciudad, incluyendo conciertos, altares de muertos, talleres, cine, teatro y recorridos culturales
Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, anunció que todo está listo para el Festival Ánimas del Desierto 2025, que se realizará del 28 de octubre al 6 de noviembre. El evento contará con 71 actividades distribuidas en 38 espacios de la ciudad, con la participación de aproximadamente 2 mil personas entre organizadores, artistas, creadores, estudiantes, voluntarios y personal operativo. Se espera una asistencia de más de 350 mil personas.
Entre las actividades destacan las “Calaveras Saraperas” en centros comunitarios de colonias como Omega, Pueblo Insurgente y La Herradura, así como “Sonríe con la Catrina” en Loma Linda, Lomas del Refugio y San Antonio. Además, se premiarán altares de muertos y se presentará el espectáculo “Xempa, tradiciones de vida y muerte” del Circo Dragón de Jalisco.
El festival incluirá talleres de diseño de portarretratos, exposiciones fotográficas como “Santuario de Almas”, diálogos sobre la muerte desde la filosofía y la poesía, pabellones de cocineras tradicionales y conferencias temáticas como “Noches de miedo”. Se instalarán altares monumentales en lugares como Santa Anita y Parque Las Maravillas, con dramatizaciones de leyendas y conciertos de música regional y clásica.
El ciclo de cine de terror clásico proyectará películas icónicas en espacios como el Panteón Santiago, Parque Hundido y Bosque Urbano Ejército Mexicano, mientras que los recorridos nocturnos “Museos con historia y misterio” ofrecerán experiencias culturales en Casa Purcell, el Centro Cultural Teatro García Carrillo y el Museo Rubén Herrera.
Dentro del festival, también se realizará el Festival Paso de la Mariposa Monarca del 25 de octubre al 9 de noviembre, con intervenciones artísticas en Paseo Capital, Plaza de Armas y la Nueva Tlaxcala, y el “Ciclo de cine de terror clásico” coordinado por Arteaga Grindhouse.
La cartelera completa y detalles de boletos están disponibles en las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura.