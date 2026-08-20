Brigada municipal interviene arroyo de la Loma Linda y calles aledañas al oriente de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo desplegó una brigada integral en el arroyo Loma Linda y las vialidades de su entorno, como parte de las acciones de mantenimiento urbano y prevención que se realizan en distintos sectores de la ciudad ante la temporada de lluvias. En los trabajos participaron cuadrillas de las direcciones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Servicios Públicos y Obras Públicas, que concentraron labores tanto en el cauce como en la calle Mezquite. Las actividades incluyeron tareas de limpieza, mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos.

Entre las acciones realizadas se encuentra el retiro de maleza y residuos acumulados en el arroyo, además de trabajos de atención al pavimento y barrido de las calles mediante maquinaria especializada. También se utilizaron equipos para agilizar la limpieza del cauce y mejorar las condiciones del sector. La intervención forma parte de la estrategia impulsada por el alcalde Javier Díaz González para dar mantenimiento a los 34 arroyos que integran la red natural de escurrimientos de Saltillo. El objetivo es mantener despejados estos cauces y contribuir a disminuir posibles riesgos para la población durante las precipitaciones. Las jornadas se desarrollan bajo el esquema “Aquí Andamos”, mediante el cual distintas dependencias municipales coordinan recursos humanos y maquinaria para atender de manera simultánea arroyos, calles y espacios públicos en las colonias donde se llevan a cabo las intervenciones.

Además de las labores físicas, personal de inspección y verificación recorrió la zona para establecer contacto con los habitantes y reforzar el llamado a mantener limpio el entorno. Las autoridades pidieron evitar que se arrojen basura, escombro y otros desechos que puedan ser arrastrados hacia los cauces y afectar el flujo del agua. El Municipio informó que este tipo de brigadas continuará en diferentes puntos de Saltillo, con acciones enfocadas en conservar en buenas condiciones los cauces y mejorar la infraestructura y espacios públicos de las colonias ubicadas en sus alrededores.