Buscaban dónde estacionarse rumbo a la UTC y chocan contra poste en Ramos Arizpe; dos jóvenes lesionados

Dos jóvenes de 19 años fueron trasladados a la Clínica Dos del IMSS, luego de resultar lesionados en un accidente vial registrado en el bulevar Parque Industrial Francisco R. Alanís, en Ramos Arizpe, frente a la empresa Mahle.

El percance ocurrió cuando los cuatro ocupantes de un automóvil Chevrolet Chevy, color rojo y sin placas de circulación, se dirigían a la Universidad Tecnológica de Coahuila. Como buscaban un espacio para estacionarse, decidieron dar la vuelta para localizar un lugar disponible.