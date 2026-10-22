Buscaban dónde estacionarse rumbo a la UTC y chocan contra poste en Ramos Arizpe; dos jóvenes lesionados

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Saltillo
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    Buscaban dónde estacionarse rumbo a la UTC y chocan contra poste en Ramos Arizpe; dos jóvenes lesionados
    El Chevrolet Chevy rojo terminó impactado contra un poste en el Parque Industrial Ramos Arizpe. CORTESÍA

Los ocupantes viajaban en un automóvil rojo frente a la empresa Mahle cuando ocurrió el percance; uno presentó una herida en la frente y una probable fractura en una mano

Dos jóvenes de 19 años fueron trasladados a la Clínica Dos del IMSS, luego de resultar lesionados en un accidente vial registrado en el bulevar Parque Industrial Francisco R. Alanís, en Ramos Arizpe, frente a la empresa Mahle.

El percance ocurrió cuando los cuatro ocupantes de un automóvil Chevrolet Chevy, color rojo y sin placas de circulación, se dirigían a la Universidad Tecnológica de Coahuila. Como buscaban un espacio para estacionarse, decidieron dar la vuelta para localizar un lugar disponible.

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Durante la maniobra, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra un poste en el bulevar, en el cruce con la calle Las Torres, dentro del Parque Industrial Ramos Arizpe.

$!Dos jóvenes de 19 años recibieron atención prehospitalaria tras el accidente.
Dos jóvenes de 19 años recibieron atención prehospitalaria tras el accidente. CORTESÍA

Tras el reporte, elementos de emergencia acudieron al lugar para valorar a los ocupantes. El conductor presentó una herida de aproximadamente 10 centímetros en la frente, además de una probable fractura en el dedo índice de la mano izquierda.

$!El percance ocurrió sobre el bulevar Parque Industrial Francisco R. Alanís, frente a Mahle.
El percance ocurrió sobre el bulevar Parque Industrial Francisco R. Alanís, frente a Mahle. CORTESÍA

Otro pasajero, también de 19 años, sufrió una herida de aproximadamente cinco centímetros en el mentón. Ambos recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados al hospital para continuar con su valoración médica.

$!Uno de los lesionados presentó una herida de aproximadamente 10 centímetros en la frente.
Uno de los lesionados presentó una herida de aproximadamente 10 centímetros en la frente. CORTESÍA

Los otros dos ocupantes no fueron señalados entre las personas que requirieron traslado hospitalario. Las autoridades tomaron conocimiento del accidente para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en que ocurrió el choque.

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