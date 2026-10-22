Recupera su moto robada, pero ladrón lo golpea y le rocía gas para huir en Saltillo

Un delincuente logró escapar de su víctima luego de rociarle gas para evitar ser detenido, tras ser descubierto mientras conducía una motocicleta que había sido robada la mañana de este jueves en la colonia Zapalinamé, en Saltillo. Alrededor de las 9:00 horas, Genaro Ernesto ¨N¨, de 42 años, esperaba una combi junto a su esposa en el cruce de Lafragua y Múzquiz, en la Zona Centro. Ambos se dirigían a denunciar el robo de su motocicleta, ocurrido alrededor de las 5:00 horas en su domicilio, ubicado en el cruce de Múzquiz y Fray Juan de Terreros.

Mientras esperaban, observaron a un hombre que circulaba en una motocicleta que Genaro identificó de inmediato como suya. El afectado corrió tras él y logró darle alcance en el cruce de Ramón Corona y Francisco de Urdiñola.

En ese lugar comenzó una discusión. Mientras el propietario le reclamaba y exigía que descendiera del vehículo, el presunto ladrón aseguraba que la motocicleta era suya y que la había comprado esa misma mañana, por lo que el intercambio de palabras se tornó más acalorado. El sospechoso golpeó al dueño con su mochila, descendió de la motocicleta y comenzó a correr. Genaro lo persiguió para entregarlo a la Policía, pero, al alcanzarlo nuevamente, el hombre le roció gas y lo dejó tendido en el suelo antes de escapar.