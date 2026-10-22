Recupera su moto robada, pero ladrón lo golpea y le rocía gas para huir en Saltillo

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    Recupera su moto robada, pero ladrón lo golpea y le rocía gas para huir en Saltillo
    El afectado persiguió al presunto responsable hasta el cruce de Ramón Corona y Francisco de Urdiñola. ULISES MARTÍNEZ

El afectado, de 42 años, reconoció su vehículo mientras esperaba el transporte junto a su esposa y pidió ayuda al intentar recuperar la unidad

Un delincuente logró escapar de su víctima luego de rociarle gas para evitar ser detenido, tras ser descubierto mientras conducía una motocicleta que había sido robada la mañana de este jueves en la colonia Zapalinamé, en Saltillo.

Alrededor de las 9:00 horas, Genaro Ernesto ¨N¨, de 42 años, esperaba una combi junto a su esposa en el cruce de Lafragua y Múzquiz, en la Zona Centro. Ambos se dirigían a denunciar el robo de su motocicleta, ocurrido alrededor de las 5:00 horas en su domicilio, ubicado en el cruce de Múzquiz y Fray Juan de Terreros.

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Mientras esperaban, observaron a un hombre que circulaba en una motocicleta que Genaro identificó de inmediato como suya. El afectado corrió tras él y logró darle alcance en el cruce de Ramón Corona y Francisco de Urdiñola.

$!Genaro Ernesto reconoció su motocicleta mientras esperaba una combi en la Zona Centro.
Genaro Ernesto reconoció su motocicleta mientras esperaba una combi en la Zona Centro. ULISES MARTÍNEZ

En ese lugar comenzó una discusión. Mientras el propietario le reclamaba y exigía que descendiera del vehículo, el presunto ladrón aseguraba que la motocicleta era suya y que la había comprado esa misma mañana, por lo que el intercambio de palabras se tornó más acalorado.

El sospechoso golpeó al dueño con su mochila, descendió de la motocicleta y comenzó a correr. Genaro lo persiguió para entregarlo a la Policía, pero, al alcanzarlo nuevamente, el hombre le roció gas y lo dejó tendido en el suelo antes de escapar.

$!La víctima recibió atención médica luego de que el hombre le rociara gas para escapar.
La víctima recibió atención médica luego de que el hombre le rociara gas para escapar. ULISES MARTÍNEZ

La esposa de Genaro pidió ayuda, pero, al no recibir auxilio de las personas que se encontraban en el lugar, llamó al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de policías y una ambulancia. El afectado fue valorado por personal de la Unidad de Urgencias Médicas.

Las lesiones no fueron de gravedad, por lo que Genaro permaneció en el lugar. Posteriormente, acudieron por los documentos para acreditar la propiedad de la motocicleta; sin embargo, el vehículo quedó asegurado como parte del protocolo y podrá ser reclamado durante las siguientes horas en las instalaciones municipales.

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