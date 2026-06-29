Continúa búsqueda de adolescente desaparecida en Saltillo; Fiscalía mantiene activa ficha

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Continúa búsqueda de adolescente desaparecida en Saltillo; Fiscalía mantiene activa ficha
    La adolescente fue vista por última vez el 26 de junio y, hasta este 29 de junio, las autoridades continúan sin información sobre su paradero, por lo que solicitan el apoyo de la ciudadanía. REDES SOCIALES

Como parte de la ficha de búsqueda, las autoridades difundieron que la joven vestía ropa deportiva en color negro y rosa, además de utilizar lentes

A tres días de su desaparición, la Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene activa la ficha de búsqueda para localizar a Dinora Keyrilin Rodríguez Vargas, adolescente de 16 años de edad cuyo paradero continúa siendo desconocido desde el pasado 26 de junio, cuando fue vista por última vez en el municipio de Saltillo.

La autoridad ministerial informó que la joven desapareció el viernes 26 de junio y que el reporte oficial fue emitido el 27 de junio, luego de que no se lograra establecer su ubicación. Desde entonces, la Fiscalía difunde su ficha de búsqueda con el objetivo de obtener información que permita localizarla.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/le-quita-el-paso-a-motociclista-y-lo-deja-lesionado-en-saltillo-conductor-es-detenido-AC21763636

Como parte de las características físicas proporcionadas para facilitar su identificación, se dio a conocer que Dinora Keyrilin Rodríguez Vargas nació el 23 de febrero de 2010, es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.60 metros de estatura y pesa alrededor de 62 kilogramos. Tiene cabello lacio de color negro.

Al momento de su desaparición vestía un short negro de licra y una blusa color rosa. Además, entre sus señas particulares se informó que utiliza lentes, característica que podría ayudar a su identificación.

https://www.facebook.com/photo?fbid=1424805523026726&set=a.368650671975555

Hasta este 29 de junio, las autoridades mantienen vigente el reporte de búsqueda y continúan solicitando la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que contribuya a establecer el paradero de la adolescente.

La Fiscalía exhortó a quienes hayan visto a Dinora Keyrilin Rodríguez Vargas o cuenten con información sobre su posible ubicación a comunicarse de inmediato con la Fiscalía de Personas Desaparecidas o realizar el reporte a través del sistema de emergencias 911.

La dependencia reiteró que toda información recibida será de utilidad para las investigaciones que se mantienen en curso, por lo que pidió a la población compartir la ficha de búsqueda y reportar cualquier dato que pueda contribuir a la localización de la menor.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Búsqueda
Desaparecidas
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Orquesta Filarmónica del Desierto: Notas disonantes

Orquesta Filarmónica del Desierto: Notas disonantes
true

Al diablo López Obrador
true

POLITICÓN: PRI Coahuila madruga a la oposición para 2027 y 2029 mientras Morena impugna derrotas
De acuerdo con autoridades municipales, la nueva infraestructura permitirá mejorar la movilidad de los habitantes y facilitar el acceso de servicios básicos como el camión recolector de basura.

Saltillo: entregan pavimentación de calles en Lomas de Santa Cruz tras 35 años de espera
La transmisión del partido forma parte de las actividades recreativas del Biblioparque Norte.

Sumarán pantallas gigantes al FutFest Saltillo por partido México vs Ecuador
El delantero brasileño Vinicius Júnior protagonizó un emotivo momento antes del partido Japón-Brasil al recordar a su abuela Nilza, una figura clave en su vida personal y deportiva.

El conmovedor mensaje que hizo llorar a Vinicius Jr. previo al Japón-Brasil... ‘Marcó mi vida’ (Video)
Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continuarán en Qatar después de que Teherán atacara Bahréin, país que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó la semana pasada para asegurar a las naciones del Golfo que la paz se mantendría.

¿Cómo EU aumentó la presión sobre Irán con los ataques a Ormuz y Líbano?
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, este domingo, revisando ayudas para los damnificados tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5, en Caracas, Venezuela

El gobierno de Venezuela es acusado de politizar la ayuda tras los terremotos