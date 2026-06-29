Continúa búsqueda de adolescente desaparecida en Saltillo; Fiscalía mantiene activa ficha

A tres días de su desaparición, la Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene activa la ficha de búsqueda para localizar a Dinora Keyrilin Rodríguez Vargas, adolescente de 16 años de edad cuyo paradero continúa siendo desconocido desde el pasado 26 de junio, cuando fue vista por última vez en el municipio de Saltillo. La autoridad ministerial informó que la joven desapareció el viernes 26 de junio y que el reporte oficial fue emitido el 27 de junio, luego de que no se lograra establecer su ubicación. Desde entonces, la Fiscalía difunde su ficha de búsqueda con el objetivo de obtener información que permita localizarla.

Como parte de las características físicas proporcionadas para facilitar su identificación, se dio a conocer que Dinora Keyrilin Rodríguez Vargas nació el 23 de febrero de 2010, es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.60 metros de estatura y pesa alrededor de 62 kilogramos. Tiene cabello lacio de color negro. Al momento de su desaparición vestía un short negro de licra y una blusa color rosa. Además, entre sus señas particulares se informó que utiliza lentes, característica que podría ayudar a su identificación.

Hasta este 29 de junio, las autoridades mantienen vigente el reporte de búsqueda y continúan solicitando la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que contribuya a establecer el paradero de la adolescente. La Fiscalía exhortó a quienes hayan visto a Dinora Keyrilin Rodríguez Vargas o cuenten con información sobre su posible ubicación a comunicarse de inmediato con la Fiscalía de Personas Desaparecidas o realizar el reporte a través del sistema de emergencias 911. La dependencia reiteró que toda información recibida será de utilidad para las investigaciones que se mantienen en curso, por lo que pidió a la población compartir la ficha de búsqueda y reportar cualquier dato que pueda contribuir a la localización de la menor.

Publicidad