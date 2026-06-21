Buscan a adulto mayor desaparecido tras salir de su casa en Saltillo

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    Buscan a adulto mayor desaparecido tras salir de su casa en Saltillo
    Entre los datos proporcionados se informó que el adulto mayor padece demencia senil, situación que incrementa la urgencia de su localización al tratarse de una condición que puede generar desorientación. REDES SOCIALES

El caso fue formalmente reportado el mismo día de la desaparición, lo que permitió activar de inmediato los mecanismos de búsqueda establecidos por la autoridad estatal

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, activó un reporte de localización para dar con el paradero de un hombre de 85 años de edad que fue visto por última vez en Saltillo.

De acuerdo con la información oficial, el adulto mayor fue identificado como Daniel Becerril Saldivar, de nacionalidad mexicana, quien salió de su domicilio ubicado en la colonia Jardines Coloniales sin que hasta el momento se tenga registro de su regreso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-cruza-sin-precaucion-y-termina-causando-fuerte-percance-vial-al-sur-de-saltillo-LC21544348

El hecho fue reportado el 19 de junio de 2026, misma fecha en la que se formalizó la solicitud de búsqueda por parte de sus familiares, luego de que se perdiera toda comunicación con él tras abandonar su vivienda. Desde entonces, no se cuenta con información sobre su ubicación.

Entre las características físicas proporcionadas por las autoridades se detalla que se trata de un hombre de complexión delgada, con una estatura aproximada de 1.68 metros y un peso cercano a los 70 kilogramos. Su tez es morena y presenta cabello canoso, escaso. Además, tiene ojos color café oscuro.

Al momento de su desaparición vestía pantalón color caqui, chamarra gris y una gorra en tonos blanco con negro. No se reportan señas particulares visibles que permitan su identificación adicional.

De acuerdo con el reporte, el adulto mayor padece demencia senil, condición que podría representar un factor de riesgo en su localización, debido a la posibilidad de desorientación o dificultad para regresar a su domicilio.

$!La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas mantiene activo el protocolo correspondiente, luego de que el hombre fuera reportado como no localizado desde el 19 de junio de 2026.
La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas mantiene activo el protocolo correspondiente, luego de que el hombre fuera reportado como no localizado desde el 19 de junio de 2026. CORTESÍA

La autoridad estatal indicó que el hombre salió por su propia cuenta del domicilio ubicado en la colonia Jardines Coloniales, en Saltillo, sin que posteriormente se tuviera conocimiento de su paradero. La situación fue notificada de inmediato a la Fiscalía General del Estado para iniciar el protocolo correspondiente de búsqueda.

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas difundió la ficha con sus datos generales y solicitó el apoyo de la ciudadanía para la localización del adulto mayor, poniendo a disposición distintos medios de contacto para recibir información que pueda contribuir al caso.

Entre las vías habilitadas se encuentran el número de emergencias 911, así como líneas telefónicas de la Fiscalía General del Estado y canales de comunicación directa con la Unidad de Búsqueda, además de un contacto vía mensajería y correo electrónico institucional.

Las autoridades continúan con las labores de localización y seguimiento del caso, mientras la ficha de búsqueda permanece activa en la región de Saltillo y zonas aledañas.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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