Buscan a adulto mayor desaparecido tras salir de su casa en Saltillo

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, activó un reporte de localización para dar con el paradero de un hombre de 85 años de edad que fue visto por última vez en Saltillo. De acuerdo con la información oficial, el adulto mayor fue identificado como Daniel Becerril Saldivar, de nacionalidad mexicana, quien salió de su domicilio ubicado en la colonia Jardines Coloniales sin que hasta el momento se tenga registro de su regreso.

El hecho fue reportado el 19 de junio de 2026, misma fecha en la que se formalizó la solicitud de búsqueda por parte de sus familiares, luego de que se perdiera toda comunicación con él tras abandonar su vivienda. Desde entonces, no se cuenta con información sobre su ubicación. Entre las características físicas proporcionadas por las autoridades se detalla que se trata de un hombre de complexión delgada, con una estatura aproximada de 1.68 metros y un peso cercano a los 70 kilogramos. Su tez es morena y presenta cabello canoso, escaso. Además, tiene ojos color café oscuro. Al momento de su desaparición vestía pantalón color caqui, chamarra gris y una gorra en tonos blanco con negro. No se reportan señas particulares visibles que permitan su identificación adicional. De acuerdo con el reporte, el adulto mayor padece demencia senil, condición que podría representar un factor de riesgo en su localización, debido a la posibilidad de desorientación o dificultad para regresar a su domicilio.

La autoridad estatal indicó que el hombre salió por su propia cuenta del domicilio ubicado en la colonia Jardines Coloniales, en Saltillo, sin que posteriormente se tuviera conocimiento de su paradero. La situación fue notificada de inmediato a la Fiscalía General del Estado para iniciar el protocolo correspondiente de búsqueda. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas difundió la ficha con sus datos generales y solicitó el apoyo de la ciudadanía para la localización del adulto mayor, poniendo a disposición distintos medios de contacto para recibir información que pueda contribuir al caso. Entre las vías habilitadas se encuentran el número de emergencias 911, así como líneas telefónicas de la Fiscalía General del Estado y canales de comunicación directa con la Unidad de Búsqueda, además de un contacto vía mensajería y correo electrónico institucional. Las autoridades continúan con las labores de localización y seguimiento del caso, mientras la ficha de búsqueda permanece activa en la región de Saltillo y zonas aledañas.

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