Coahuila mantiene altos estándares de confianza en sus policías

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    Coahuila mantiene altos estándares de confianza en sus policías
    La estrategia estatal se basa en evaluación permanente, capacitación y fortalecimiento de las corporaciones. CORTESÍA

El gobernador Manolo Jiménez destacó que la seguridad requiere instituciones sólidas, confiables y profesionales

Coahuila se mantiene entre las entidades con mejores resultados del país en materia de control de confianza, derivado del fortalecimiento institucional y la profesionalización permanente de sus corporaciones de seguridad, destacó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado cuenta con un 99.9 por ciento de su plantilla activa de seguridad evaluada, uno de los porcentajes más altos a nivel nacional.

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El mandatario estatal señaló que estos resultados forman parte de una estrategia integral basada en la evaluación constante, capacitación y fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de las familias coahuilenses.

“En Coahuila tenemos claro que la seguridad se construye con instituciones sólidas, confiables y profesionales. Por ello mantenemos procesos permanentes de evaluación, capacitación y fortalecimiento de nuestras corporaciones, siempre con el objetivo de brindar certeza y confianza a la ciudadanía”, expresó.

Jiménez Salinas destacó que los avances son resultado del trabajo coordinado entre las corporaciones estatales y municipales con las fuerzas federales, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, informó que Coahuila registra únicamente un 0.8 por ciento de elementos activos que no aprobaron las evaluaciones de control de confianza. Explicó que estos casos se encuentran en proceso de baja o bajo los procedimientos administrativos y legales correspondientes.

“En nuestro estado no hay cabida para la improvisación. Vamos a seguir fortaleciendo nuestras instituciones de seguridad y asegurando que quienes tienen la responsabilidad de proteger a las familias coahuilenses cumplan con los más altos estándares de desempeño, integridad y confianza”, afirmó.

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El Gobierno del Estado señaló que estos indicadores contribuyen al posicionamiento de Coahuila como una de las entidades más seguras del país, además de que municipios como Saltillo, Piedras Negras y Torreón mantienen evaluaciones favorables en percepción de seguridad y resultados institucionales.

La administración estatal reiteró que continuará trabajando para preservar la paz, el orden y la tranquilidad en Coahuila mediante el fortalecimiento de las instituciones responsables de la seguridad pública.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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