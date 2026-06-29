Coahuila dentro del Top 10 de México en venta de vehículos ‘verdes’

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    Coahuila dentro del Top 10 de México en venta de vehículos ‘verdes’
    El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), ofrece datos mensuales referentes a la venta, producción y exportación de unidades vehiculares en México. VANGUARDIA

El aumento de carros híbridos enchufables fue el más notorio ya que creció 175% en la entidad; además, se observó un crecimiento constante a dos dígitos en las ventas de

Los vehículos híbridos y eléctricos mantienen un crecimiento anual de dos dígitos que coloca a Coahuila dentro del Top 10 de las entidades federativas que más autos eléctricos e híbridos venden en México, según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De enero a mayo de 2026, se vendieron mil 836 vehículos de energías renovables, reflejando un crecimiento de 64.95% a tasa anual, ya que en el mismo periodo en 2025 se comercializaron mil 113 vehículos de este segmento.

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De las unidades vendidas este año, 75.38% son híbridas, mientras que 13.77% corresponde a híbridos plugin y 10.38% a eléctricas.

En los primeros cinco meses del año se comercializaron en Coahuila mil 384 unidades híbridas, experimentando un incremento anual de 50.92%; sin embargo, en la vertiente híbrida plugin se vendieron 253 unidades que representó una variación de 175% con respecto al mismo periodo de 2025.

Un vehículo híbrido enchufable (o Plug-in Hybrid, PHEV) es un auto que combina un motor de combustión tradicional y uno eléctrico recargable.

Entre enero y mayo de 2026 el mercado coahuilense absorbió 199 unidades eléctricas, lo que representó un crecimiento de dos dígitos, de 91.34%.

Por ello, Coahuila fue parte del Top 10 en venta de vehículos híbridos y eléctricos entre enero-mayo de 2026. En los primeros 5 lugares se encuentran Ciudad de México (18 mil 265 unidades en adelante), Estado de México (10 mil 410), Nuevo León (8 mil 184), Jalisco (6 mil 708) y Guanajuato (3 mil 027).

El resto de estados fueron Puebla (2 mil 752), Querétaro (2 mil 315), Veracruz (2 mil 300), Yucatán (mil 926) y Coahuila.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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