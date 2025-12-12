Buscan a madre e hija desaparecidas en Saltillo desde el 28 de noviembre

Saltillo
/ 12 diciembre 2025
    Buscan a madre e hija desaparecidas en Saltillo desde el 28 de noviembre
    Maricela Basto Ramos, de 30 años, fue reportada como desaparecida junto a su hija Karla Sofía, de 6 años, en la colonia Ojo de Agua. FOTO: REDES SOCIALES

Maricela y Karla Sofía fueron vistas en Ojo de Agua; Maricela vestía pantalón de mezclilla azul, chamarra azul marfín, mientras que Karla Sofía llevaba mallas y blusa rosa

La Fiscalía de Personas Desaparecidas, Región Sureste, solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a Maricela Basto Ramos, de 30 años, y a su hija Karla Sofía Basto Ramos, de 6, quienes fueron vistas por última vez el 28 de noviembre de 2025 en la colonia Ojo de Agua. El reporte oficial se presentó ante la autoridad el 11 de diciembre de este año.

Según la denuncia, Maricela salió de su domicilio acompañada de un hombre y de su hija menor, y desde entonces se desconoce su paradero. La autoridad activó los protocolos de la Alerta Amber en relación con Karla Sofía, con el objetivo de agilizar la localización de la menor y su madre.

TE PUEDE INTERESAR: Choca contra taxi al cruzar sin precaución en el Centro de Saltillo; presuntamente le cedieron el paso

Maricela Basto Ramos tiene 30 años, es de complexión delgada, pesa aproximadamente 53 kilos y mide 1.60 metros. Su tez es blanca, con cabello lacio color negro de corte medio y ojos café oscuro. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, chamarra azul marfín y tenis negros, sin presentar señas particulares.

Su hija, Karla Sofía Basto Ramos, de 6 años, mide 1.20 metros y pesa cerca de 20 kilos. Tiene cabello lacio negro y ojos café oscuro. La menor vestía mallas rosas, blusa del mismo color y tenis negros, y no presenta señas particulares.

La Fiscalía exhorta a cualquier persona que cuente con información sobre su paradero a comunicarse de manera inmediata a los números de contacto de la dependencia de Personas Desaparecidas. La colaboración ciudadana es crucial para asegurar la pronta localización de ambas.

Las autoridades recuerdan que la denuncia temprana es fundamental para activar los protocolos de búsqueda y reducir riesgos, especialmente en casos que involucran a menores de edad. Se mantiene vigilancia y seguimiento permanente a las investigaciones para esclarecer la situación de Maricela y Karla Sofía.

Temas


Búsqueda
Desaparecidas
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Fiscalía de Personas Desaparecidas

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
China y otros países asiáticos con los cuales México no tiene acuerdo comercial tendrán aranceles de hasta 50 por ciento.

Dividen opiniones aranceles a China: blindarán a industria nacional, pero subirá la inflación

Estados Unidos y China están en la carrera por el liderazgo económico y comercial en el planeta.

México, clave en la competencia de EU con China por el liderazgo mundial: expertas

true

POLITICÓN: Coahuila pone la vara alta; Manolo Jiménez presume seguridad ante Sheinbaum y agradece el respaldo
María Corina, pacifista

María Corina, pacifista
true

Miss Universo y la mancha criminal
true

Productos chinos; ¿es útil imponerles más aranceles?
true

Gobierno de Sheinbaum hace campañas selectivas contra factureros
La afiliación otorga acceso a servicios médicos, incapacidades, protección por riesgos de trabajo y pensiones.

IMSS Coahuila refuerza promoción del programa de incorporación para personas trabajadoras del hogar