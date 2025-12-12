Buscan a madre e hija desaparecidas en Saltillo desde el 28 de noviembre

La Fiscalía de Personas Desaparecidas, Región Sureste, solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a Maricela Basto Ramos, de 30 años, y a su hija Karla Sofía Basto Ramos, de 6, quienes fueron vistas por última vez el 28 de noviembre de 2025 en la colonia Ojo de Agua. El reporte oficial se presentó ante la autoridad el 11 de diciembre de este año.

Según la denuncia, Maricela salió de su domicilio acompañada de un hombre y de su hija menor, y desde entonces se desconoce su paradero. La autoridad activó los protocolos de la Alerta Amber en relación con Karla Sofía, con el objetivo de agilizar la localización de la menor y su madre.

Maricela Basto Ramos tiene 30 años, es de complexión delgada, pesa aproximadamente 53 kilos y mide 1.60 metros. Su tez es blanca, con cabello lacio color negro de corte medio y ojos café oscuro. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, chamarra azul marfín y tenis negros, sin presentar señas particulares.