Choca contra taxi al cruzar sin precaución en el Centro de Saltillo; presuntamente le cedieron el paso

Saltillo
/ 12 diciembre 2025
    Choca contra taxi al cruzar sin precaución en el Centro de Saltillo; presuntamente le cedieron el paso
    El Dodge Stratus y el taxi Nissan Tsuru mostraron daños tras el impacto en la Zona Centro de Saltillo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La colisión ocurrió alrededor de las 10:30 horas, cuando ambos vehículos sufrieron daños materiales sin que se registraran lesionados

Una automovilista provocó un accidente en la Zona Centro de Saltillo luego de no realizar un alto obligatorio y cruzar una vialidad sin precaución, provocando daños materiales y afectaciones en el tránsito vehicular.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10:30 horas de este viernes, cuando Guadalupe Elizabeth ¨N¨ circulaba por la calle Melchor Múzquiz con dirección a Mariano Abasolo a bordo del vehículo Dodge Stratus.

TE PUEDE INTERESAR: Ignora el alto y choca contra motociclista, en Saltillo

$!La falta de precaución al cruzar un alto obligatorio derivó en afectaciones al tránsito en vialidades céntricas.
La falta de precaución al cruzar un alto obligatorio derivó en afectaciones al tránsito en vialidades céntricas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Comentó que, al llegar al cruce con Mariano Abasolo, otro automovilista le cedió el paso, pero al avanzar se atravesó al camino de un taxi Nissan Tsuru, conducido por Evaristo ¨N¨, de 50 años, lo que ocasionó la colisión entre ambos vehículos.

Las unidades resultaron con daños, aunque ninguno de los involucrados requirió atención médica en el lugar.

$!Agentes de Tránsito regulan el tránsito para retirar las unidades tras la colisión en el cruce de Melchor Múzquiz y Mariano Abasolo.
Agentes de Tránsito regulan el tránsito para retirar las unidades tras la colisión en el cruce de Melchor Múzquiz y Mariano Abasolo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El accidente ocasionó tráfico en ambas vialidades, por lo que agentes de Tránsito Municipal acudieron para dirigir la circulación y retirar las unidades involucradas.

