Buscan a menor de 15 años vista por última vez en Saltillo

    La menor vestía una sudadera negra al momento de su desaparición. FOTO: REDES SOCIALES

La adolescente puede ser identificada por su estatura aproximada de 1.65 metros, tez aperlada, cabello largo y negro, uso de lentes, una expansión en la oreja derecha y una verruga visible

La Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza activó una ficha de localización para dar con el paradero de Dalla Yahaira Ruiz Segura, adolescente de 15 años de edad, quien fue reportada como no localizada en Saltillo.

Conforme a la información difundida, la menor fue vista por última vez el 15 de diciembre de 2025 en la capital del estado. Desde ese momento no se tiene conocimiento de su ubicación, por lo que se inició la difusión de sus datos con el objetivo de obtener información que permita su pronta localización.

Dalla Yahaira nació el 30 de diciembre de 2009 y presenta tez aperlada. Tiene una estatura aproximada de 1.65 metros y un peso cercano a los 75 kilogramos. Su cabello es largo, lacio y de color negro, mientras que sus ojos son medianos y de color negro.

Entre sus señas particulares se informó que cuenta con una expansión en la oreja derecha, utiliza lentes de manera habitual y presenta una verruga en el codo derecho de aproximadamente dos centímetros, características que podrían facilitar su identificación.

Al momento de ser vista por última vez, la adolescente vestía una sudadera de color negro. No se proporcionaron más datos sobre la ropa que portaba ese día.

La Comisión de Búsqueda solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a ubicar a la menor. Los reportes pueden realizarse de manera directa a los números 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199.

Asimismo, se indicó que los canales oficiales de la Comisión de Búsqueda de Coahuila en redes sociales se mantienen activos para la recepción de datos y la difusión de información relacionada con este caso, como parte de las acciones de búsqueda que continúan en curso.

