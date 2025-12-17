Buscan a menor de 15 años vista por última vez en Saltillo

La Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza activó una ficha de localización para dar con el paradero de Dalla Yahaira Ruiz Segura, adolescente de 15 años de edad, quien fue reportada como no localizada en Saltillo.

Conforme a la información difundida, la menor fue vista por última vez el 15 de diciembre de 2025 en la capital del estado. Desde ese momento no se tiene conocimiento de su ubicación, por lo que se inició la difusión de sus datos con el objetivo de obtener información que permita su pronta localización.

TE PUEDE INTERESAR: Acelerado joven sale del camino y acaba en montículo de tierra, al norte de Saltillo

Dalla Yahaira nació el 30 de diciembre de 2009 y presenta tez aperlada. Tiene una estatura aproximada de 1.65 metros y un peso cercano a los 75 kilogramos. Su cabello es largo, lacio y de color negro, mientras que sus ojos son medianos y de color negro.