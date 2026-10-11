Buscan a Santiago y María de los Ángeles, adolescentes desaparecidos en Saltillo

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    Buscan a Santiago y María de los Ángeles, adolescentes desaparecidos en Saltillo
    Santiago y María de los Ángeles desaparecieron el mismo día en Saltillo; la Fiscalía emitió dos reportes de búsqueda con números de expediente distintos. REDES SOCIALES

Ambos fueron vistos por última vez el 9 de octubre; la Fiscalía General del Estado solicita apoyo ciudadano para localizarlos

La Fiscalía General del Estado de Coahuila emitió dos reportes de búsqueda para localizar a dos adolescentes que desaparecieron el mismo día en Saltillo.

Santiago de Jesús Celedón Saldaña tiene 14 años, mide 1.80 metros y pesa 76 kilogramos. Es de complexión media, tez morena clara, cabello castaño y ojos café. Al momento de su desaparición vestía sudadera negra y pantalón de mezclilla. No cuenta con señas particulares registradas.

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Fue visto por última vez el 9 de octubre de 2026 en Saltillo. El reporte de búsqueda número 119/2026 fue emitido el 10 de octubre.

$!El adolescente de 14 años vestía sudadera negra y pantalón de mezclilla al momento de su desaparición; no cuenta con señas particulares registradas.
El adolescente de 14 años vestía sudadera negra y pantalón de mezclilla al momento de su desaparición; no cuenta con señas particulares registradas. REDES SOCIALES

María de los Ángeles Briones Luevano tiene 15 años, mide 1.58 metros y pesa 44 kilogramos. Es de complexión delgada, tez clara, cabello lacio negro y ojos café. Al momento de su desaparición vestía uniforme escolar blanco con rojo y tenis blancos. Como señas particulares, tiene piercing en la nariz y usa lentes.

$!La joven de 15 años vestía uniforme escolar blanco con rojo y tenis blancos; tiene piercing en la nariz y usa lentes.
La joven de 15 años vestía uniforme escolar blanco con rojo y tenis blancos; tiene piercing en la nariz y usa lentes. REDES SOCIALES

Fue vista por última vez el 9 de octubre de 2026 en Saltillo. El reporte de búsqueda número 117/2026 fue emitido el 10 de octubre.

La Fiscalía General del Estado pidió a la población que, en caso de conocer el paradero de alguno de los dos adolescentes o de haberlos visto, se comunique de inmediato a los teléfonos 911 y (844) 438 0700.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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