Buscan a Santiago y María de los Ángeles, adolescentes desaparecidos en Saltillo

La Fiscalía General del Estado de Coahuila emitió dos reportes de búsqueda para localizar a dos adolescentes que desaparecieron el mismo día en Saltillo. Santiago de Jesús Celedón Saldaña tiene 14 años, mide 1.80 metros y pesa 76 kilogramos. Es de complexión media, tez morena clara, cabello castaño y ojos café. Al momento de su desaparición vestía sudadera negra y pantalón de mezclilla. No cuenta con señas particulares registradas.

Fue visto por última vez el 9 de octubre de 2026 en Saltillo. El reporte de búsqueda número 119/2026 fue emitido el 10 de octubre.

María de los Ángeles Briones Luevano tiene 15 años, mide 1.58 metros y pesa 44 kilogramos. Es de complexión delgada, tez clara, cabello lacio negro y ojos café. Al momento de su desaparición vestía uniforme escolar blanco con rojo y tenis blancos. Como señas particulares, tiene piercing en la nariz y usa lentes.

Fue vista por última vez el 9 de octubre de 2026 en Saltillo. El reporte de búsqueda número 117/2026 fue emitido el 10 de octubre. La Fiscalía General del Estado pidió a la población que, en caso de conocer el paradero de alguno de los dos adolescentes o de haberlos visto, se comunique de inmediato a los teléfonos 911 y (844) 438 0700.