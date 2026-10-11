Detienen en Saltillo a joven buscado por violación y feminicidio en Nuevo León

Un hombre de 22 años, identificado como Melquisedec Aarón “N”, fue detenido en la colonia Rubén Jaramillo, al oriente de Saltillo, debido a que contaba con una orden de reaprehensión por los delitos de violación y feminicidio en el estado de Nuevo León.

La detención ocurrió luego de que autoridades de Nuevo León solicitaran la colaboración de sus homólogas en Coahuila para localizar al joven, contra quien existía el mandamiento judicial.