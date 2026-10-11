Detienen en Saltillo a joven buscado por violación y feminicidio en Nuevo León

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    Detienen en Saltillo a joven buscado por violación y feminicidio en Nuevo León
    La localización del hombre ocurrió tras una solicitud de colaboración de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León. CORTESÍA

El joven fue ubicado al oriente de la ciudad tras una solicitud de colaboración de autoridades neoleonesas y quedó a disposición de las instancias correspondientes

Un hombre de 22 años, identificado como Melquisedec Aarón “N”, fue detenido en la colonia Rubén Jaramillo, al oriente de Saltillo, debido a que contaba con una orden de reaprehensión por los delitos de violación y feminicidio en el estado de Nuevo León.

La detención ocurrió luego de que autoridades de Nuevo León solicitaran la colaboración de sus homólogas en Coahuila para localizar al joven, contra quien existía el mandamiento judicial.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-ataca-a-su-tio-con-un-cuchillo-porque-le-escondio-las-llaves-de-la-moto-FA24067064

De acuerdo con la información disponible, la búsqueda se realizó con la participación de corporaciones de investigación de ambos estados, hasta que el hombre fue ubicado en dicho sector de la capital coahuilense.

Tras su detención, Melquisedec Aarón “N” quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán dar seguimiento al procedimiento relacionado con la orden de reaprehensión.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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