Detienen en Saltillo a joven buscado por violación y feminicidio en Nuevo León
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El joven fue ubicado al oriente de la ciudad tras una solicitud de colaboración de autoridades neoleonesas y quedó a disposición de las instancias correspondientes
Un hombre de 22 años, identificado como Melquisedec Aarón “N”, fue detenido en la colonia Rubén Jaramillo, al oriente de Saltillo, debido a que contaba con una orden de reaprehensión por los delitos de violación y feminicidio en el estado de Nuevo León.
La detención ocurrió luego de que autoridades de Nuevo León solicitaran la colaboración de sus homólogas en Coahuila para localizar al joven, contra quien existía el mandamiento judicial.
De acuerdo con la información disponible, la búsqueda se realizó con la participación de corporaciones de investigación de ambos estados, hasta que el hombre fue ubicado en dicho sector de la capital coahuilense.
Tras su detención, Melquisedec Aarón “N” quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán dar seguimiento al procedimiento relacionado con la orden de reaprehensión.