Saltillo: niegan vecinos de colonia San Juan cobrar por trámites de regularización

Un grupo de vecinos de la colonia San Juan, al oriente de Saltillo, aludidos por declaraciones de otros habitantes del sector, negaron cobrar por trámites de regularización. Habitantes señalaron que han realizado gestiones para brindar servicios a los vecinos, como agua potable y las escrituras de sus terrenos. VANGUARDIA publicó el pasado fin de semana que una habitante de la colonia San Juan señaló —sin mencionar nombres— que integrantes de ese sector cobran cerca de 40 mil pesos para realizar trámites.

La persona entrevistada la semana pasada fue referida por distintos vecinos del sector como quien había iniciado las gestiones para la regularización de los servicios en San Juan desde el año pasado. Además, mostró documentación que comprobó haber realizado esas gestiones. Ante ello, líderes de la colonia que se sintieron señalados y afirman ser los verdaderos líderes de la colonia acudieron este martes a las instalaciones de este medio para negar las acusaciones, pidiendo su anonimato. “Ni 50 centavos partido por la mitad, ni siquiera de todo lo que hemos gastado en ‘ve para allá, ve para allá’”, aseguraron sobre los presuntos cobros. Aclararon también que la exención de los cobros a los vecinos es temporal, pues hay trámites que sí requerirán su correspondiente pago ante las autoridades correspondientes. “Las cosas cuestan. Si alguien compra una casa, ¿le cuesta o no le cuesta? Si yo tengo mi casa y compro un terreno, me va a costar, lógico”, expusieron los integrantes de la colonia San Juan. También mostraron fotografías en las que reparten tapas de huevo a otros habitantes del sector.

Agregaron que han trabajado por la regularización de los terrenos desde 2008 y, gracias a ellos, las autoridades municipales han acudido a hacer las mediciones correspondientes. La semana pasada, la Dirección de Desarrollo Urbano de Saltillo informó a VANGUARDIA que su personal acudió a la colonia San Juan a realizar esas mediciones a principios del mes de marzo.

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