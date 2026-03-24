Roban sagrario y hostias de iglesia en Saltillo; responsable ‘se ha hecho merecedor a la excomunión’

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Saltillo
/ 24 marzo 2026
    Roban sagrario y hostias de iglesia en Saltillo; responsable ‘se ha hecho merecedor a la excomunión’
    La Diócesis de Saltillo informó sobre el robo del sagrario y las hostias de la Capilla Divina Misericordia, dentro de la parroquia de San Miguel, hecho que fue calificado como un sacrilegio. REDES SOCIALES

La Diócesis de Saltillo denunció el robo, hecho que fue calificado por el obispo Hilario González García como un sacrilegio contra las especies eucarísticas

En un acto que ha generado indignación entre la comunidad católica local, la Diócesis de Saltillo informó sobre el robo del sagrario y las sagradas hostias de la Capilla Divina Misericordia, perteneciente a la parroquia de San Miguel, ubicada en la colonia Nueva Imagen.

De acuerdo con el comunicado oficial firmado por el obispo Hilario González García, los hechos ocurrieron la madrugada de ayer, aproximadamente a las 3:00 horas. El jerarca católico calificó el suceso no solo como un robo material, sino como un “sacrilegio contra las sagradas especies eucarísticas”.

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Bajo el amparo del canon 1211 del Código de Derecho Canónico, monseñor González García declaró que este acto constituye una violación al lugar sagrado. Asimismo, advirtió que, si los perpetradores son de fe católica, han incurrido automáticamente en la excomunión latae sententiae, una de las sanciones más severas de la Iglesia, la cual será notificada a la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Debido a la profanación, la capilla permanecerá cerrada al culto público a partir de hoy, 24 de marzo. El derecho canónico estipula que no se pueden realizar funciones litúrgicas en un lugar violado hasta que se repare la injuria mediante un rito penitencial.

Dicho acto de reparación será presidido por el propio obispo el próximo sábado 28 de marzo a las 19:00 horas.

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La Diócesis ha solicitado la colaboración de los habitantes de Saltillo y zonas aledañas para localizar las sagradas hostias o el sagrario. Cualquier información puede ser reportada a la parroquia de San Miguel al teléfono 844 482 2207.

Finalmente, se exhortó a los párrocos de la región a reforzar las medidas de seguridad en los templos y se invitó a los fieles a unirse en oración ante lo que consideran una “gravísima falta contra Nuestro Señor”.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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